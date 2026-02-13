Задава се нов етап за семейството на Бруклин Бекъм и Никола Пелц. Изглежда двойката планира да осиновят дете! Новината съобщиха от The Sun, който цитира източник, близък до двойката, според който двамата вече са решили да разширяват семейството си.

Изявлението се появява в публичното пространство месец, след като Бруклин обяви в своя Instagram профил, че е прекъснал контакта със семейството си. Той беше категоричен: „Не искам да се помирявам със семейството си. Не искам да бъда контролиран. За първи път в живота си отстоявам себе си.“

Може ли този разрив да се задълбочи, ако двойката има внуче, но не позволява на баба му и дядо му да го виждат? Предстои да разберем. „Като двама семейно ориентирани хора, би ги наранило да не участват в живота на внучето си. Шансът да разберат за осиновено бебе в Instagram е непреодолим за тях, но, за съжаление, е съвсем възможен“, каза друг източник пред The ​​Sun.

Снимка: Getty Images

Най-големият син на семейство Бекъм, който живее в Съединените щати заедно със съпругата си, вече е блокирал родителите и братята си в социалните мрежи, съобщиха от New York Post миналата година. „Майка ми и баща ми никога не биха премахнали сина си от Инстаграм!“, каза брат му Круз Бекъм през декември.

„Нека да изясним фактите. Те се събудиха блокирани... както и аз.“

Припомняме, че в началото на месец февруари 2026 г. стана ясно, че Бруклин започва да „изтрива“ всеки спомен за семейството си от тялото си. Мъжете Бекъм са известни със своите многобройни татуировки, като най-големият от братята не прави изключение. Той неведнъж е показвал кадри на татусите си, посветени на определен член от семейството.

През лятото на 2025 г. Бруклин закри татуировката „момчето на мама“, посветена на Виктория, а няколко месеца по-късно „зачеркна“ и спомена за Дейвид - татуса, който гласеше „Татко“. Брат му Ромео не пропусна да отвърне на удара... с татуировка.

Формулировката на изявлението на Бруклин в Instagram относно семейната вражда придава известна достоверност на слуховете за осиновяване. В публикациите си от месец януари той спомена „бъдещото си семейство“, което може да се приеме за намек, че предстои попълнение.

Публикация от сестрата на Никола, Британи Пелц, също подкрепи това твърдение с текст, който гласи: „Тази мечта е била засадена в сърцето ти с причина. Вярвай ѝ.“

