Боядисването на косата не е просто промяна в цвета, а химическа обработка, която засяга структурата на косата ви. След боядисване, правилната грижа е от съществено значение, ако искате цветът да изглежда интензивен, лъскав и да издържи възможно най-дълго. Един от най-важните въпроси, който често се задава, е каква температура на водата трябва да се използва при миене на косата – топла или студена?
Защо температурата на водата влияе на цвета на косата?
Косменият ствол има външен слой, известен като кутикула. Когато боядисвате косата си, този слой се отваря, така че боята да може да проникне в косъма и да се свърже с пигмента. Важно е да се гледа на температурата на водата от тази гледна точка:
Топлата вода отваря кутикулите, което може да улесни премахването на цветния пигмент от косата. Студената или хладка вода помага за затварянето им, което „заключва“ пигмента и забавя отстраняването му.
Експерти и стилисти за коса подчертават, че измиването на боядисана коса с топла или гореща вода може да доведе до по-бързо избледняване на цвета, тъй като отворените кутикули позволяват на пигмента да се освободи по-лесно. Напротив, охлаждането на водата в края на измиването помага за затварянето на кутикулите и задържането на цвета в косата по-дълго, пише "ShunSalon".
Най-добрият подход е следният:
При измиване използвайте хладка вода – тя е ефикасна за почистване, но не е твърде агресивна към боядисаната коса.
Накрая изплакнете косата си със студена вода – това помага за затваряне на кутикулите и намалява загубата на пигмент.
Този подход позволява косата ви да бъде чиста, но също така позволява цветът да остане интензивен и блестящ за по-дълго време.
Температурата на водата е важна част от грижата, но има и други фактори, които допринасят за дълготрайността на цвета:
- Не мийте косата си веднага след боядисване, най-добре е да изчакате поне 48 до 72 часа преди първото измиване, за да има време цветът да се стабилизира.
- Избирайте шампоани без сулфати и продукти, предназначени за боядисана коса, тъй като агресивните съставки могат да премахнат пигмента по-бързо.
- Избягвайте да миете косата си твърде често, всяко измиване помага за освежаване на цвета, така че е полезно да я миете по-рядко, ако искате цветът да издържи по-дълго.
Ако искате боядисаната ви коса да остане жизнена и блестяща за по-дълго време, ключът е да я измивате внимателно: избягвайте гореща вода, която може да отвори кутикулите и да позволи на цвета да се отмие по-бързо, и вместо това използвайте хладка вода за измиване и студена вода за последното изплакване.
Този прост трик може да окаже голямо влияние върху това колко дълго цветът ви ще изглежда свеж и поддържан.
Истина или лъжа: Боядисване на коса по време на менструация - вижте в следващото видео.
