Дейвид Бекъм се наслади на зимна ваканция с най-малкото си дете - Харпър Бекъм, в луксозен ски курорт във Франция. За пореден път той показа, че е добър родител, който се стреми да прекарва максимално време с децата си.

Бившият футболист сподели няколко снимки от ваканцията - включително кадри как дъщеря му се спуска по пистите като професионалист, както и снимки на двамата, докато вечерят заедно в курорта.

„Създаването на общи спомени с децата винаги е било важно за мен. Ето защо тази седмица с Харпър създадохме още няколко. Обичам те, красива госпожице“, написа Дейвид към кадрите.

Снимка: davidbeckham/Instagram

Почивката на баща и дъщеря е само седмица след като семейство Бекъм отпразнува 21-вия рожден ден на сина си Круз с разточително парти. „Честит рожден ден на малкото ми момче“, написа тогава Дейвид в публикация в Instagram профила си.

Снимка: davidbeckham/Instagram

И продължи: „Вече не си толкова малък и аз се гордея с човека и мъжа, в който се превърна – ти си добър, внимателен и изключително лоялен към семейството, приятелите и всички около теб. Всичко това те прави много специален човек. Обичаме те!“

На партито по случай рождения ден присъстваше почти цялото семейство, включително приятелката на Круз – Джаки Апостел, и приятелката на брат му Ромео – Ким Търнбул.

Очаквано, отсъстваше най-големият син на семейство Бруклин Бекъм - който през януари привлече вниманието с бурно изявление в социалните мрежи, в което твърди, че родителите му са го „контролирали“ през целия му живот, а съпругата му Никола Пелц е била „неуважавана“ от тях.

И докато семейство Бекъм все още запазват мълчание по въпроса и така и не са публикували официално изявление, Дейвид сподели неотдавна в интервю за CNBC, че децата му „имат право да правят грешки“.

„Цял живот се стремя да образовам и възпитавам децата си. Но въпреки всичко, те правят грешки. Нещо, което, всъщност им е позволено. Защото така се учат.“

В последните седмици семейството демонстрира единство и задружие – те дори пътуваха заедно до Франция, за да подкрепят Виктория Бекъм, след като тя бе удостоена със званието Кавалер на Ордена на изкуствата и литературата.

Междувременно Бруклин сподели в публикация за Свети Валентин в Instagram, че „завинаги ще защитава и обича“ Никола – за която се ожени през 2022 г.

