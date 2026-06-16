Футболната суперзвезда Неймар и неговата партньорка Бруна Бианкарди отново са в центъра на световното внимание – този път с щастлива новина - двамата очакват третото си дете заедно!

Двойката обяви, че очакват още едно бебе, като новината беше споделена на 15 юни чрез емоционално видео в Instagram и YouTube. Звездните родители публикуваха видео, за да разкрият пола на бебето пред най-близките си и феновете си онлайн.

Видеото, което разтопи мрежата

Във видеото са децата на Неймар – дъщерите му Мави и Мел, както и синът му Дави Лука, които заедно със своите родители участват в забавна игра с бои, в която всеки от членовете на семейството е със завързани очи и цапа ръцете си с боята, без да знае дали тя е розова или синя.

Моментът на изненадата настъпва, когато всички свалят маските и по белите тениски се разкрива розовият цвят - семейството очаква още едно момиченце!

Видеото бързо събира милиони гледания, а Неймар реагира с усмивка и шеговити реплики за това, че домът му скоро ще се превърне в истинска „женска банда“.

Пет деца

С новото попълнение семейството на Неймар отново се разширява. Футболистът вече е баща на:

Дави Лука – от връзката му с Каролина Дантас

Хелена – от връзката му с Аманда Кимбърли

Мави и Мел – двете му дъщери от Бруна Бианкарди

Снимка: https://www.instagram.com

Любов, раздели и втори шанс

Връзката на Неймар и Бруна започва да привлича обществено внимание около 2021 г., а година по-късно вече е официално потвърдена. Но отношенията им не са безоблачни – през 2023 г. медиите съобщават за кратка раздяла и напрежение, свързано с изневери, докато Бруна е била бременна. По-късно футболистът публично се извинява, а двойката се събира отново.

Според Times of India, именно след този период те посрещат първата си дъщеря заедно – Мави, родена през октомври 2023 г.

Женени ли са?

Публичните данни за връзката им остават неясни. Някои медии и последователи описват Бруна като съпруга на Неймар, други я наричат ​​негова партньорка. Според съобщения в бразилските медии Бруна веднъж е казала на последователите си, че са женени „на хартия“, но няма официално публично съобщение, потвърждаващо сватбата.

Двойката пази някои лични данни в тайна, докато споделя семейни моменти с голямата си аудитория в социалните медии.

Коя е Бруна Бианкарди?

Бруна Бианкарди е модел и създава съдържание в социалните мрежи. Тя е по-добре позната в обществеността като приятелката на Неймар. 31-годишната инфлуенсърка също е с бразилски произход.

Снимка: https://www.instagram.com

С над 13,9 млн. последователи в Инстаграм, Бруна споделя предимно публикации за личния си живот, сътрудничества и пътешествия. Известната моделка е работила с много известни марки като Balmain, Louis Vuitton, Chopard и Off-White.