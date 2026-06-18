Той е сред най-разпознаваемите лица в аржентинския национален отбор, а сега може да добави още едно отличие към визитката си. Според нов анализ Родриго Де Пол е футболистът с най-хармонични черти на лицето сред участниците на Световното първенство. Класацията е изготвена от компанията DreamAI, цитирана от изданието Daily Mail, която използва т.нар. Златно сечение – математическа формула, свързвана от векове с представите за физическа красота и лицева симетрия.

Какво представлява Златното сечение?

Концепцията води началото си още от Древна Гърция и се основава на числото 1,618, известно като Фи. Смята се, че колкото по-близки са пропорциите на лицето до това съотношение, толкова по-хармонично и привлекателно изглежда то. Именно тази теория е използвана и при създаването на известната рисунка на Леонардо да Винчи „Витрувианският човек“, която изследва идеалните пропорции на човешкото тяло.

За анализа са били разгледани 150 от най-търсените в Google футболисти, участващи в шампионата. Лицата им са били оценени чрез специализиран софтуер с изкуствен интелект, който измерва различни пропорции и степента на симетрия.

Кои са най-красивите футболисти според анализа?

ТОП 10 изглежда така:

Родриго Де Пол (Аржентина)

(Аржентина) Кай Хаверц (Германия)

(Германия) Нони Мадуеке (Англия)

(Англия) Мохамед Салах (Египет)

(Египет) Ендрик (Бразилия)

(Бразилия) Сон Хюн-Мин (Южна Корея)

(Южна Корея) Ник Волтемаде (Германия)

(Германия) Джонатан Тах (Германия)

(Германия) Вут Вегхорст (Нидерландия)

(Нидерландия) Скот Мактоминей (Шотландия)

Според резултатите Де Пол оглавява подреждането с резултат от 74,18%, като изпреварва германския национал Кай Хаверц и английския футболист Нони Мадуеке.

Прави впечатление силното присъствие на германските национали, които имат трима представители в първите осем позиции.

Големите звезди остават назад

Любопитното е, че някои от най-популярните имена във футбола не попадат сред първенците. Кристиано Роналдо например заема едва 45-о място, а Винисиус Жуниор е непосредствено след него.

В топ 25 все пак намират място играчи като Неймар, Джуд Белингам, Бруно Фернандеш, Алисон и Коди Гакпо.

Според авторите на анализа това показва, че популярността, стилът и харизмата невинаги вървят ръка за ръка с математическите представи за лицева симетрия.

Специалистите подчертават, че класацията не измерва личен чар, увереност или сценично присъствие. Оценяват се единствено пропорциите на лицето според формулата на Златното сечение.

„Забавното в тази класация е, че тя не отразява футболната слава“, обяснява Георги Димитров, изпълнителен директор на DreamAI SRL пред Daily Mail.

„Един играч може да има огромно присъствие, стил и харизма, без да е на върха, докато някой друг може да постигне високи резултати, защото характеристиките му са по-близо до Златното сечение“, продължава той.

Повече подробности около най-чаканото спортно събитие тази година, гледайте в "Спортен нюзрум" в обновения сайта на bTV Sport.