Фенове и футболни ентусиасти следят напрегнатите мачове на Световното първенство по футбол вече близо седмица, но играчите на Франция успяха да привлекат вниманието още преди да са излезли на терена. И то не с голове, а с впечатляваща колекция от луксозни чанти, която моментално предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и модните среди.

От години спортът и модата вървят ръка за ръка. Най-големите футболни звезди вече не са само спортисти – те са лица на световни марки, редовни гости на модни ревюта и вдъхновение за милиони почитатели. Затова не е изненадващо, че пристигането на френския национален отбор в САЩ се превърна в истинско зрелище.

Известни като „Петлите“ или „Les Bleus“, футболистите на Франция показаха, че националната гордост може да бъде изразена не само чрез фланелката, но и чрез избора на аксесоари. Повечето от тях заложиха на емблематични френски модни къщи като Louis Vuitton, Hermès и Chanel – марки, които от десетилетия са символ на френското майсторство и лукс.

Сред най-забелязаните беше защитникът Жул Кунде. Футболистът на Барселона пристигна с класическа спортна чанта с монограм на Louis Vuitton. Кунде отдавна е известен със смелия си стил на обличане и често попада в класации за най-елегантните футболисти в света. Неговата поява отново доказа защо е сред любимците на модните фотографи.

Сериозен интерес предизвика и Усман Дембеле. Нападателят избра внушителна Hermès Haut à Courroies (HAC) от черна кожа. Моделът има дълга история – създаден е още през 1892 г. за пренасяне на конна екипировка и днес се смята за един от най-желаните пътни модели на Hermès. През годините чантата се превръща в любим аксесоар на редица известни мъже, сред които Дейвид Бекъм.

Снимка: Getty Images

Неговият съотборник Раян Черки също избра Hermès Haut à Courroies, но в по-светъл кремавобежов нюанс. Младият полузащитник, който през последните сезони впечатлява с изявите си на клубно ниво, показа, че има усет не само към играта, но и към стила. Според модни наблюдатели моделът, който носи, е сред най-трудно откриваемите в колекциите на Hermès.

Снимка: https://www.instagram.com

Ако трябва да отличим най-запомнящата се визия, това безспорно е тази на Маркъс Тюрам. Нападателят на Интер пристигна с яркозелена чанта Chanel от съвместната колекция на модната къща с Фарел Уилямс от 2019 година. Рядката находка се е превърнала в колекционерска ценност, а според специализирани платформи стойността ѝ достига около 15 000 долара. Необичайният цвят и внушителният размер направиха аксесоара една от най-коментираните модни появи около турнира.

Снимка: Getty Images/Instagram

Интересното е, че това далеч не е единичен случай. Все повече футболисти използват пътуванията, пристиганията за мачове и дори разходките към съблекалните като възможност да покажат своя личен стил. Големи чанти от Chanel, Hermès, Louis Vuitton и Dior все по-често се появяват в ръцете на играчи от най-силните първенства в света.

Килиан Мбапе определено не е толкова смел в избора си на чанти, колкото Жул Кунде или Маркъс Тюрам, но през последните години последователно залага на модели на Dior, на чийто посланик е от 2021 г. насам.

Снимка: Reuters

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В случая с Франция обаче има и допълнителен символизъм. Страната е известна не само като една от футболните сили на планетата, но и като родината на някои от най-престижните модни къщи. Именно затова изборът на Louis Vuitton, Hermès и Chanel изглежда като намигване към френската култура и традиции.

А ако съдим по реакциите в социалните мрежи, битката за най-добър стил може да се окаже почти толкова оспорвана, колкото и тази за световната титла.

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