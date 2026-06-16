Може и да не знаем всички футболни правила, но едно е сигурно — когато Световното първенство започне, футболната еуфория влиза и в света на маникюра. Ноктите с футболни мотиви вече се очертават като един от най-забавните трендове на сезона, а хубавото е, че могат да бъдат толкова дискретни или толкова ефектни, колкото поискате. Можете да заложите на класически футболни мотиви като черно-бели акценти, мини топки и зелени нюанси, напомнящи терен, или да изберете цветовете на любимия си отбор — от знамена до по-стилен, минималистичен прочит. Независимо дали сте запален фен, подкрепяте даден отбор или просто искате маникюр с настроение, тези идеи са перфектният начин да влезете в духа на първенството.

Най-лесният начин да постигнете тематична визия за ноктите е да използвате стикери – дори и маникюристката ви да не е най-сръчна в рисуването, ефектът е гарантиран.

Снимка: Инстаграм

Ако не може да решите кой отбор да подкрепите – предлагаме ви маникюр с различни национални флагове.

Снимка: Инстаграм

Френският маникюр е класика – ето как елегантно може да се превърне в част от Световното.

Снимка: Инстаграм

Нокти като футболен терен с ефект „котешко око“.

Снимка: Инстаграм

Ако сте решили да си правите маникюр вкъщи, ето как най-лесно да нарисувате футболна топка:

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