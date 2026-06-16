Световното първенство е повече от футбол – то е среща на култури, традиции и вкусове от всички краища на света. Тази вечер един от големите фаворити за титлата, Аржентина, се изправя срещу амбициозния тим на Алжир. А какъв по-добър начин да се настроим за мача от това да опитаме две от най-емблематичните ястия на двете страни?

Аржентина: Асадо – националната гордост на гаучосите

За аржентинците асадото не е просто храна, а истински ритуал. Големи парчета телешко месо се приготвят бавно на жар, а приятелите и семейството се събират около огъня за часове разговори и футбол.

Необходими продукти:

1 кг телешки ребра или стекове

2 с.л. зехтин

едра морска сол

черен пипер

За сос чимичури:

връзка магданоз

3 скилидки чесън

2 с.л. оцет

4 с.л. зехтин

люти чушки по желание

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Начин на приготвяне:

Овкусете месото само със сол и черен пипер. Изпечете го бавно на скара или барбекю до желаната степен. Смесете продуктите за чимичури и поднесете соса отделно. Простичко, но изключително вкусно.

Алжир: Традиционен кус-кус със зеленчуци и агнешко

Кус-кусът е кралят на северноафриканската кухня и заема специално място на всяка алжирска трапеза. Комбинацията от ароматни подправки, месо и зеленчуци създава богато и питателно ястие.

Необходими продукти:

300 г кус-кус

500 г агнешко месо

2 моркова

1 тиквичка

1 глава лук

1 консерва нахут

1 ч.л. кимион

1 ч.л. куркума

сол и черен пипер

Начин на приготвяне:

Запържете лука и месото, добавете подправките и зеленчуците. Залейте с вода и оставете да къкри около час. Пригответе кус-куса според указанията на опаковката и сервирайте със соса и месото отгоре.

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Сблъсък между история и амбиция

Аржентина влиза в турнира като един от най-уважаваните национални отбори в света. Двукратните световни шампиони разполагат с традиция, техника и огромни очаквания от своите фенове. Алжир пък е сред най-силните представители на Африка през последните години. „Пустинните лисици“ са известни със своята дисциплина, физическа мощ и способността си да затрудняват дори най-големите фаворити.

Кой ще надделее тази вечер?

На теория Аржентина има предимство благодарение на по-богатия си опит на световни финали. Но Алжир неведнъж е доказвал, че може да изненада футболния свят, когато никой не го очаква. Докато футболистите спорят за трите точки на терена, у дома можете да организирате свое собствено кулинарно дерби – сочното аржентинско асадо срещу ароматния алжирски кус-кус. Едно е сигурно: независимо кой ще спечели мача, победителите на масата ще бъдат всички.