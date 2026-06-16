Световното първенство е повече от футбол – то е среща на култури, традиции и вкусове от всички краища на света. Тази вечер един от големите фаворити за титлата, Аржентина, се изправя срещу амбициозния тим на Алжир. А какъв по-добър начин да се настроим за мача от това да опитаме две от най-емблематичните ястия на двете страни?

Големи битки и днес: Франция, Аржентина и Норвегия в действие

Аржентина: Асадо – националната гордост на гаучосите

За аржентинците асадото не е просто храна, а истински ритуал. Големи парчета телешко месо се приготвят бавно на жар, а приятелите и семейството се събират около огъня за часове разговори и футбол.

Необходими продукти:

  • 1 кг телешки ребра или стекове
  • 2 с.л. зехтин
  • едра морска сол
  • черен пипер
Майка му умира пред очите му - и той започва да играе за нея

За сос чимичури:

  • връзка магданоз
  • 3 скилидки чесън
  • 2 с.л. оцет
  • 4 с.л. зехтин
  • люти чушки по желание

Снимка: iStock

Начин на приготвяне:

Овкусете месото само със сол и черен пипер. Изпечете го бавно на скара или барбекю до желаната степен. Смесете продуктите за чимичури и поднесете соса отделно. Простичко, но изключително вкусно.

Как Световното първенство превръща футбола в реклама за милиарди?

Алжир: Традиционен кус-кус със зеленчуци и агнешко

Кус-кусът е кралят на северноафриканската кухня и заема специално място на всяка алжирска трапеза. Комбинацията от ароматни подправки, месо и зеленчуци създава богато и питателно ястие.

Необходими продукти:

  • 300 г кус-кус
  • 500 г агнешко месо
  • 2 моркова
  • 1 тиквичка
  • 1 глава лук
  • 1 консерва нахут
  • 1 ч.л. кимион
  • 1 ч.л. куркума
  • сол и черен пипер

Начин на приготвяне:

Запържете лука и месото, добавете подправките и зеленчуците. Залейте с вода и оставете да къкри около час. Пригответе кус-куса според указанията на опаковката и сервирайте със соса и месото отгоре.

Снимка: iStock

Сблъсък между история и амбиция

Аржентина влиза в турнира като един от най-уважаваните национални отбори в света. Двукратните световни шампиони разполагат с традиция, техника и огромни очаквания от своите фенове. Алжир пък е сред най-силните представители на Африка през последните години. „Пустинните лисици“ са известни със своята дисциплина, физическа мощ и способността си да затрудняват дори най-големите фаворити.

Стартира новата кулинарна поредица „Кулинарно Световно“ (СНИМКИ + ВИДЕО)

Кой ще надделее тази вечер?

На теория Аржентина има предимство благодарение на по-богатия си опит на световни финали. Но Алжир неведнъж е доказвал, че може да изненада футболния свят, когато никой не го очаква. Докато футболистите спорят за трите точки на терена, у дома можете да организирате свое собствено кулинарно дерби – сочното аржентинско асадо срещу ароматния алжирски кус-кус. Едно е сигурно: независимо кой ще спечели мача, победителите на масата ще бъдат всички.