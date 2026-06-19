Световното първенство по футбол 2026 е в разгара си – а днес вниманието на спортните фенове е насочено към предстоящия сблъсък между САЩ и Австралия, който ще се излъчи 22:00 часа българско време. Вълнението около двубоя вече се усеща, а футболните фенове се подготвят по различни начини – от анализиране на съставите и прогнозиране на мача, до приготвяне на вкусна храна, която ще направи преживяването още по-емоционално.
За мнозина спортът и кулинарните удоволствия вървят ръка за ръка, а подготовката на менюто е почти толкова важна, колкото и изборът на отбора, който ще подкрепят.
Така че, тази вечер сблъсъкът ще е не само между САЩ и Австралия, но и между две традиционни за всяка страна ястия – американски пилешките крилца Бъфало (Buffalo Wings) и австралийски месен пай (Australian Meat Pie).
Пилешките крилца Бъфало
Хрупкави, пикантни и лесни за споделяне, те са неизменна част от атмосферата около големите мачове в САЩ. Обикновено се сервират със сосове и свежи зеленчуци, което ги превръща в идеалната храна за феновете, събрани пред телевизора.
Необходими продукти:
- 1 кг пилешки крилца
- 2 с.л. олио
- 1 ч.л. сол
- 1/2 ч.л. черен пипер
- 1 ч.л. чесън на прах
За соса:
- 50 г масло
- 100 мл лют сос
- 1 с.л. мед (по желание)
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 200°C. Подсушете крилцата и ги овкусете с олиото, солта, черния пипер и чесъна на прах. Подредете ги в тава върху хартия за печене и ги изпечете за около 40–45 минути до златисто и хрупкаво.
Междувременно разтопете маслото в малък съд и добавете лютия сос. Разбъркайте добре, а ако предпочитате по-балансиран вкус, добавете и меда. След като крилцата са готови, поставете ги в голяма купа и ги залейте със соса. Разбъркайте, докато се покрият равномерно.
Сервирайте топли, по желание с дип от синьо сирене или чеснов сос и пръчици целина и моркови.
Австралийски месен пай
Месният пай е истинска австралийска класика и често присъства на спортни събития, пикници и семейни събирания. Лесен е за консумация и е идеален за гледане на мач с приятели.
Необходими продукти:
За плънката:
- 500 г телешка кайма
- 1 глава лук, ситно нарязана
- 1 с.л. олио
- 2 с.л. брашно
- 250 мл телешки бульон
- 1 с.л. доматено пюре
- 1 с.л. сос Уорчестър
- сол и черен пипер на вкус
За пая:
- 1 пакет бутер тесто
- 1 яйце за намазване
Начин на приготвяне:
Загрейте олиото в тиган и задушете лука до омекване. Добавете каймата и гответе, докато се запържи равномерно. Прибавете брашното и разбъркайте добре. Добавете бульона, доматеното пюре и соса Уорчестър. Овкусете със сол и черен пипер. Оставете сместа да къкри около 15 минути, докато сосът се сгъсти.
Разстелете бутер тестото във формички за пай или мъфини и напълнете с охладената плънка. Покрийте с втори слой тесто, притиснете краищата и направете малък отвор отгоре. Намажете с разбито яйце и печете в предварително загрята фурна на 200°C за около 25–30 минути до златист цвят.
Сервирайте топли, по желание с доматен сос. Тези хрупкави месни пайове са сред най-обичаните австралийски храни и са перфектен избор за феновете, които ще подкрепят Австралия по време на мача.