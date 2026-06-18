Мачът от Световното първенство по футбол 2026 между Германия и Кюрасао влезе в историята по много начини. Освен че беше първият мач на карибския отбор в състезанието, това беше и първият, в който медицинският екип беше изцяло от жени. Сюзан Хурман е нидерландски спортен лекар и един от най-интересните медицински специалисти на Мондиала. Защо? Тя е единствената жена на първенството, която изпълнява длъжността на отборен лекар по време на мач.

Медицинският екип на терена, състоящ се от лекаря на ФИФА по мачовете д-р Ема Лунан, лекаря на отбора на Кюрасао д-р Сюзан Хюрман, лекаря на германския отбор д-р Силя Шварц и лекаря по спешна медицина д-р Кари Бакунас, както и д-р Кери Пийк, която наблюдава контузените, пише нова история, която започна в Хюстън на 14 юни.

Директорът на медицинския отдел, д-р Андрю Маси заяви, че се надява това да вдъхнови повече жени да се развиват във водещи роли във футболната медицина.

„Какво страхотно съвпадение, нашата мисия във ФИФА е да задаваме стандарти в клиничните грижи и управлението, да изграждаме световна общност за футболна медицина, да провеждаме и улесняваме въздействащи изследвания и образование и да насърчаваме равенството и многообразието в достъпа до знания за футболната медицина“, казва той.

Хурман помага за подготовката на Кюрасао - най-малката нация на турнира, с население от само 156 000 души - за най-голямата им сцена досега.

Кариера в елитния футбол и медицината

Сюзан Хурман има дългогодишен опит в спортната медицина на най-високо ниво. Тя е работила в клубове като ПСВ Айндховен, както и в структурата на Реал Мадрид, където се занимава с диагностика, възстановяване и натоварване на професионални футболисти.

Снимка: https://www.instagram.com

Паралелно с клубната си кариера, тя вече е свързана и с международния спорт.

Ролята ѝ на Мондиал 2026

Присъствието ѝ на първенството я поставя в центъра на исторически момент – мачът Германия – Кюрасао е първият в историята на турнира, в който всички медицински специалисти на терена са жени.

FIFA също подчертава, че подобни примери са част от по-широка мисия за развитие на медицинските стандарти и насърчаване на равенството в спорта.