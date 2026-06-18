Лионел Меси даде мечтан старт за Аржентина на Световното първенство 2026, отбелязвайки хеттрик срещу Алжир. Блестящото му представяне донесе вълна от радост и гордост сред феновете. Всеки негов гол и всяко докосване до топката бяха повод за възторг, а трибуните и социалните мрежи се изпълниха с емоции и възхищение към човека, който отново показа защо е считан за един от най-великите в историята на футбола.

За феновете това беше повече от победа - беше напомняне за магията на играта и за човека, който продължава да пише история дори в последните години от кариерата си.

„До всеки велик мъж стои кралица“

Но зад блясъка на стадиона и бурните овации стои една тиха, но много по-дълбока емоция. За Антонела Рокузо, половинката на Меси, тази победа има съвсем различно измерение. Тя не е просто спортен триумф, а лично преживяване, изпълнено с гордост, обич и напрежението на всяка изминала минута.

Антонела изживява успехите на 38-годишния Меси най-интензивно като най-близък свидетел на неговия път и като майка на децата му.

След мача тя побърза да публикува снимки на себе си и с трите си деца. А посланието към нея отразява любовта, семейната гордост. „Винаги с теб, Лео Меси! Ти си невероятен!“ написа Рокузо на испански.

Публикацията ѝ бързо се превърна в още едно място, на което феновете можеха да изразят радостта си от постижението на футболиста. „Потвърдено, Меси е невероятен“, написа един фен, а друг добави: „Невероятно е това, което направи Лео. Той е най-великият.“

Много почитатели не пропуснаха да отправят благодарности и към самата Антонела, за ролята ѝ през цялата кариера на Меси. „Винаги до него. До всеки велик мъж има кралица."

Много повече от „жената до Меси“

Името на Антонела Рокузо неизбежно е свързано с това на Меси. Двамата са заедно от деца и тя е плътно до него по пътя му към спортните върхове.

Но през годините тя успя да се възползва от статуквото си на „футболна съпруга“ по най-добрия и прагматичен начин. Без скандални интервюта или ненужно медийно внимание, тя превърна образа си в глобална марка, асоциирана с лайфстайл, мода и уелнес. Сътрудниче си с големи марки, главно в модната индустрия. А с почти четиридесетте милиона последователи в Instagram, аржентинката е и инфлуенсър с огромно влияние.

Преди всичко майка

Освен добра съпруга и бизнес дама, Антонела Рокузо е майка на трима сина – Тиаго (13 г.), Матео (10 г.) и Чиро (8 г.). Те вече са достатъчно пораснали и все по-осъзнато следят невероятната кариера на баща си.

И тримата често присъстват на стадиона и подкрепят Меси от първите редове, а радостта им след негови победи е искрена и неподправена.