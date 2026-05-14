Честит рожден ден на шеф Владимир Тодоров, част от "Моята кухня е номер едно". Той е от онези хора, които не просто готвят — те живеят в кухнята. Той е едно от най-разпознаваемите лица в кулинарната сцена у нас, а зрителите го познават и като част от журито в „Моята кухня е №1“. Но зад телевизионния образ стои впечатляваща история — на труд, талант, дисциплина и смелост да започнеш от нулата.

10 любопитни факта за шеф Влади Тодоров

1. Първата му истинска работа е в ресторант „Дупката“ в Русе. Тогава е едва 14-годишен. Спестява истината и се представя за 17-годишен, за да го вземат. Първият му работен ден е толкова тежък, че бременната жена, с която работи, е освободена след два часа, а той остава сам в кухнята.

„Нищо не знаех, но знаех, че това е моето.“ - разказва той в интервю.

2. Учи в Техникума по обществено хранене. Става сутрин в 7,00 часа, отива на училище, където се учи как да готвя. След това отивал на работа до полунощ. Събота и неделя също работел.

3. Стажувал е в ресторанти в Холандия, САЩ и Белгия. В Холандия взима 700 евро заплата, но за квартира плаща 450 евро. Имало е месеци, в които са се изхранвали само с яйца и пица. Един месец дори е бездомен с колегата си Йордан Касабов – спят на червените фенери в хостел за 20 евро на човек, в паркове, под мост в къмпинг и т.н. До работното си място пътувал с колело.

4. В края на 2016 година го канят да бъде част от националния отбор по кулинария. Отива на олимпийските игри в Ерфурт.

5. Любимите му български рецепти са шкембе чорба и баница. Обича почти всичко в българската кухня и е израснал с нея. Баба му и прабаба му са били готвачи и любовта към готвенето е наследствена.

6. Готвил е за Далай Лама, „Бийтълс“ и американски политици. „За главния готвач няма значение дали готви за Бил Клинтън, или за бате Гошо, важното е клиентът да обича хубавата храна.“

7. Собственик е на ресторанта Fake French и на стрийт фууд проектите Sando Fried Chicken и Glory Hole Donuts. Не спира да създава нови проекти. „На всеки две години искам да правя нещо ново“ - казва той в интервю за Forbes България.

8. През 2024 г. издава книгата Fake French at Home, която продава над 2000 копия само за месец. Първата снимка на ястие, която публикува в Инстаграма си, е на портокалово-шоколадов кейк на грил с меренге и тиквено масло.

9. През август 2025 става баща на син - Филип.

10. Шеф Тодоров вярва, че храната трябва да носи емоция. Че ресторантът е преживяване — от вратата до последната хапка.

