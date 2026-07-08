DARA, победителката от „Евровизия“, показа своята очарователна по-малка сестра Моника, която навърши 17 години. Рожденият ден бе отбелязан на кораб в морето, а въпреки натоварения си график изпълнителката от Варна, която прослави България, успя да намери време за най-близките си хора.

На морското парти е присъствал и братът на DARA и Моника — Йордан. От снимките личи, че по-малката сестра на певицата е също толкова чаровна и красива, колкото нея.

Снимка: Инстаграм

DARA рядко показва личния си живот в социалните мрежи, но още една фотография успя да разчувства последователите ѝ. Кадърът е от 2016 година, когато Моника е била едва на 7 години, а DARA — на 17. По това време изпълнителката на „Bangaranga“ вече е направила първите си стъпки пред публика и постепенно започва да става популярна.

Снимка: Инстаграм

През 2021 година DARA сподели мили кадри от детството си по случай Деня на детето. На една от снимките са тя, майка ѝ Галя и брат ѝ Йордан, а на друга певицата показва любимата си фотография на своята сестра Моника като бебе.

Снимка: Инстаграм

Появата на семейните кадри идва в период на големи успехи за DARA. След историческата си победа на „Евровизия“ с песента „Bangaranga“ тя получи поредно признание — званието „Почетен гражданин на община Аврен“. Отличието ѝ бе връчено на тържествена церемония в читалище „П. Р. Славейков“ в Аврен от кмета Емануил Манолов.

Снимка: Инстаграм

Любимата бебешка снимка на сестра й Моника.

Освен почетния знак и удостоверението, DARA получи от общината и дарение — имот в живописното село Близнаци. В залата присъстваха много жители на общината, а най-многобройни бяха децата, които скандираха името ѝ още преди появата ѝ.

Това е второ подобно признание за DARA, която вече е почетен гражданин и на друга община. Самата тя призна, че отличието е огромна чест за нея.

В последните месеци DARA затвърди позицията си като един от най-успешните български изпълнители. След победата ѝ на „Евровизия“ тя получи поздравления от световни медии, изпълнението ѝ от финала натрупа милиони гледания в YouTube, а успехите ѝ продължават да я превръщат в едно от най-разпознаваемите български имена на международната музикална сцена.

Вижте какво сподели DARA със зрителите на bTV след историческата победа на "Евровизия":

