Българската поп сензация DARA получи специална покана от Apple Music да създаде собствено издание на поредицата Summertime Sounds – селекция от песни, които са оформили музикалния ѝ вкус, вдъхновили са я като артист и продължават да бъдат саундтрак на нейното лято. Компанията включи DARA сред международните изпълнители, поканени да споделят личните си музикални препоръки.

В публикацията си DARA описва плейлиста като „малка част от песните, които са ме излекували, мотивирали и емоционално съсипали по най-готиния възможен начин“. Тя благодари на всички артисти в селекцията, че са оформили не само музикалния ѝ вкус, но и мечтите ѝ, като признава, че именно тяхната музика ѝ е помогнала да вярва, че „да си малко луд по мечтите си всъщност е суперсила“.

Самият плейлист разкрива изключително разнообразен музикален вкус и показва откъде идва модерното звучене на българската гордост. В него доминират няколко основни жанра – съвременен поп, алтернативен поп, R&B, хип-хоп, афробийт, денс, хаус, електронна музика и алтърнатив соул.

Общото между всички подбрани песни е модерната продукция, смелите експерименти и силното усещане за ритъм.

Сред артистите, които най-ясно очертават музикалните ѝ влияния, са британската група Jungle, известна със своя характерен микс от фънк, соул, диско и модерна електронна музика.

Именно тези изпълнители обясняват защо и в собствените песни на DARA толкова естествено се преплитат поп мелодии, танцувални ритми и съвременно градско звучене.

Снимка: Reuters

В плейлиста присъстват още имена като Charli XCX, KAYTRANADA, Fred again.., FKA twigs, The Weeknd и други артисти, които през последните години определят посоката на световната поп сцена. Общото между тях е, че непрекъснато размиват границите между жанровете и превръщат експеримента в своя запазена марка.

Прави впечатление и силното присъствие на афробийт и афро-поп изпълнители – стил, който през последните години оказва огромно влияние върху световната поп музика. Наред с тях място намират и хаус, UK garage и електронни продукции, които носят типичното лятно настроение, характерно за концепцията на Summertime Sounds.

Победителката от „Евровизия“ 2026 г. не е пропуснала да добави и бъргарски артисти в своята селекция. Имена като Preyah, V:RGO и Mishell съща са сред хората, оставили отпечатък върху развитието на творчеството ѝ през годините.

Плейлистът показва, че DARA черпи вдъхновение не само от големите поп звезди, а и от артисти, които постоянно експериментират със звук, ритъм и визия. Именно тази смелост да смесва различни музикални светове се превърна в една от отличителните черти на нейното собствено творчество.

Снимка: Reuters

Поканата от Apple Music е поредно международно признание за българската изпълнителка и я нарежда сред артистите, които представят своята музикална идентичност в глобалната инициатива Summertime Sounds – редом до световни имена, които също създават авторски летни селекции за платформата.