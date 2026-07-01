Casio представи новия си амбасадор в България - V:RGO, артистът, който превърна времето в част от своята лична история. Виктор Йорданов е едно от силните имена в модерната българска сцена, а стилът му - свободен, смел и многопластов идеално се вписва в духа на марката.

Casio с първи фирмен шоурум

Японският производител на часовници и електроника Casio разширява присъствието си на българския пазар с откриването на първия си фирмен шоурум в страната. Новото пространство е част от стратегията на компанията да бъде по-близо до своите клиенти и да предложи пълноценно представяне на продуктовото си портфолио. Официален партньор на Casio в България е Giuliani Watches & Jewellery.

Според генералния директор на Casio Europe следващата стъпка в развитието на марката е достигането до по-младите поколения.

КОЙ Е V:RGO?

Роден през 1998 г. в Бургас. V:RGO е дете на интернет културата. Започва да прави музика като тийнейджър, без продуцент, без лейбъл, без подкрепа от традиционните медии. Той е артист, който сам изгражда пътя си.

Музиката му е жанрово необозрима: трап, дрил, поп, R&B, афро, регетон, рок. Той е част от SAUCE KID / SKG — общност, която оформя новото поколение български артисти и променя представите за модерната хип-хоп култура у нас.

ВРЕМЕТО Е СЕГА

Но връзката му с Casio е много повече от професионална. Един от най-емблематичните му татуировки е именно часовник Casio — символ на време, постоянство и лична история. Вместо различни часове, татуираният часовник показва точния момент за всички, а именно - СЕГА.

През май 2024 г. V:RGO и любимата му Мишел Страмински се венчаха край морето — интимен момент, който показва колко дълбоко той цени времето, близостта и личните връзки. "Не се срамувайте да се обичате, но не го размахвайте пред хората, вдъхновявайте с пример, но не парадирайте с позиция – това е скъпоценно и е между вас." - споделиха тогава по повода двамата.

V:RGO е артист, който живее в ритъма на промяната, движението и на нова култура.