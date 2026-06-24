Победителката от „Евровизия 2026“ Дара няма да участва в Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку, Азербайджан, след обществена реакция (най-вече от украйнска страна) срещу включването ѝ в събитието, съобщава сайтът Eurovision Fun.

Българската певица първоначално беше обявена сред основните изпълнители в първия ден на фестивала. Решението ѝ да се включи обаче предизвика критики заради присъствието на руски изпълнители, обвинявани в публична подкрепа за руската инвазия в Украйна, пише БГНЕС. Скандалът се разрази в социалните мрежи, главно провокиран от украински фенове на Евровизия и медии като УНИАН.

Сред тях са Ани Лорак, Джиган, Артик & Асти, Егор Крид, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу, като част от тях са участвали и в конкурса „Евровизия“. За водеща на фестивала е обявена Регина Тодоренко.

Снимка: Getty Images

Новината за участието на Дара предизвика реакции в социалните мрежи, особено сред украински потребители и фенове на „Евровизия“, които изразиха разочарование от решението ѝ да се появи на сцена с изпълнители, свързвани с руската музикална индустрия на фона на войната в Украйна.

Според последната информация певицата е решила да се оттегли от участие в Dream Fest и няма да се качи на сцената на 23 юли.

Снимка: Getty Images

Фестивалът, който ще се проведе от 23 до 26 юли в Sea Breeze Resort в Баку, ще се състои по план. Организаторите вече са обявили програма с над 50 изпълнители от различни държави.

България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“! Страната ни беше представена от Дара (Dara), която се появи под номер 12 – в средата на шоуто – с песента Bangaranga. 27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки.

Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на „Евровизия“, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще България ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ догодина.

Въпреки нейното оттегляне, четиридневният Dream Fest ще се проведе по план от 23 до 26 юли 2026 г. в комплекс Sea Breeze Resort край Баку с участието на над 50 други международни изпълнители.