Победителката от „Евровизия 2026“ Дара няма да участва в Dream Fest, който ще се проведе на 23 юли в Баку, Азербайджан, след обществена реакция (най-вече от украйнска страна) срещу включването ѝ в събитието, съобщава сайтът Eurovision Fun.

Историческият триумф на DARA на

Българската певица първоначално беше обявена сред основните изпълнители в първия ден на фестивала. Решението ѝ да се включи обаче предизвика критики заради присъствието на руски изпълнители, обвинявани в публична подкрепа за руската инвазия в Украйна, пише БГНЕС. Скандалът се разрази в социалните мрежи, главно провокиран от украински фенове на Евровизия и медии като УНИАН

 

DARA и Новак Джокович танцуват заедно на „Bangaranga“ (ВИДЕО)

Сред тях са Ани Лорак, Джиган, Артик & Асти, Егор Крид, Ирина Дубцова, Стас Михайлов и Алсу, като част от тях са участвали и в конкурса „Евровизия“. За водеща на фестивала е обявена Регина Тодоренко.

Снимка: Getty Images

Новината за участието на Дара предизвика реакции в социалните мрежи, особено сред украински потребители и фенове на „Евровизия“, които изразиха разочарование от решението ѝ да се появи на сцена с изпълнители, свързвани с руската музикална индустрия на фона на войната в Украйна.

Според последната информация певицата е решила да се оттегли от участие в Dream Fest и няма да се качи на сцената на 23 юли.

Снимка: Getty Images

Фестивалът, който ще се проведе от 23 до 26 юли в Sea Breeze Resort в Баку, ще се състои по план. Организаторите вече са обявили програма с над 50 изпълнители от различни държави. 

Лили Иванова за триумфа на DARA на

България спечели тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“! Страната ни беше представена от Дара (Dara), която се появи под номер 12 – в средата на шоуто – с песента Bangaranga. 27-годишната певица се справи впечатляващо с напрежението на финала. Тя спечели както зрителския вот с 312 точки, така и подкрепата на международното жури, от което получи 204 точки. 

DARA спечели

Така Дара събра 516 точки, а България отбеляза триумфално завръщане на сцената на „Евровизия“, където за последно участва през 2022 година. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния - на трето. Това е първата победа за страната ни в историята на конкурса и по регламент ще България ще бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ догодина.

Въпреки нейното оттегляне, четиридневният Dream Fest ще се проведе по план от 23 до 26 юли 2026 г. в комплекс Sea Breeze Resort край Баку с участието на над 50 други международни изпълнители.