Понякога животът поднася срещи, които изглеждат като сцена от филм. Именно такава история сподели DARA в социалните мрежи, след като публикува видео с тенис легендата Новак Джокович и дъщеря му Тара, с които танцуват заедно под звуците на абсолютния хит у нас и по света „Bangaranga“.

Според последните публикации на певицата в Instagram, тя е на лятна почивка в Атина, Гърция. Изглежда именно там е срещнала един от най-популярните си фенове - звездата на световния тенис - Новак Джокович.

„Колко малък свят. Когато съдбата говори, ти слушаш... и правиш Bangaranga“, написа певицата под видеото.

По думите ѝ двамата се срещнали съвсем случайно по време на вечеря, а неочакваната среща бързо прераснала в импровизиран танц на най-големия български музикален хит от последните месеци.

Любопитното е, че това не е първият път, в който Ноле показва симпатии към песента. Още през май тенисистът публикува видео, в което танцува на „Bangaranga“ заедно с дъщеря си Тара. Клипът бързо събра милиони гледания и предизвика множество реакции както сред феновете на тениса, така и сред почитателите на DARA.

Така няколко седмици след като „Bangaranga“ завладя социалните мрежи и достигна до един от най-разпознаваемите спортисти в света, съдбата срещна лично звездата на песента и нейния известен фен.

Снимка: instagram/darnadude

През май тази година видеото на сръбския тенисист и дъщеря му, които танцуват на хита „Bangaranga“, обиколи социалните мрежи и медиите. Видеото бързо се превърна в новина и в България, като беше отбелязано, че сръбската тенис легенда се включва в световната мания около песента на DARA.

С клипа Джокович предизвика на танцов дуел световната №1 Арина Сабаленка, но тя така и не се включи в тренда.

DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия" по възможно най-категоричния начин - с най-много гласове и от професионалното жури, и от публиката на Стария континент.

Снимка: Getty Images / picture alliance

Българката вече е световна звезда, а милиони припяват "Bangaranga", която дълго ще се чува от различни места.