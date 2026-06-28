След триумфа си като победител на „Евровизия“ 2026, DARA продължава да изненадва с артистичността си – този път не само с публичната си роля като музикален посланик на България, но и с категорично модно изявление по време на срещата в Министерството на туризма. Именно там тя прие поканата на министър д-р Илин Димитров да се включи в мащабна международна кампания за представяне на България пред света.

Събитието, проведено в присъствието и на генералния директор на БНТ Милена Милотинова, имаше стратегически характер – предвижда се създаване на серия видеа и рекламни кампании с известни българи, които да разказват лични истории за страната.

Но именно появата на DARA превърна срещата в момент, който бързо беше забелязан и извън институционалния контекст.

Певицата заложи на силно модно изявление: скъсен блейзър от култовия берлински бранд NAMILIA, модел, който в онлайн магазина се предлага на цева за около 219 евро и е известен със своята драматична архитектурна линия – оувърсайз рамене, скъсен силует и структурирана визия.

Снимка: Facebook

Сакото е типичен пример за естетиката на бранда - нещо между строгия офис дрескод и сценична провокация. Скъсената кройка създава усещане за модерна класика, докато повдигнатите широки рамене и силуетът добавят визуална увереност.

Твърде ексцентрично или модно изявление?

В социалните мрежи визията ѝ предизвика очаквано разделение. Част от потребителите определиха сакото като „екстремно“, „сценично“ и „прекалено авангардно за институционална среща“, докато други го приеха като логично продължение на артистичния ѝ образ след „Евровизия“ – смела, визуално разпознаваема и целенасочено различна.

Подобни реакции вече са характерни за публичните изяви на DARA, която често комбинира своя стил с работните си ангажименти.

От Варна до световната сцена

На срещата DARA говори и за личната си връзка с България, като посочи Варна като мястото, с което се чувства най-силно свързана. Тя акцентира върху културните и исторически символи като Аладжа манастир, Римските терми и „Побити камъни“, подчертавайки, че автентичният разказ за страната идва от личното преживяване.

След победата си на „Евровизия“, DARA безспорно се превърна в едно от лицата на новата българска културна дипломация. А модните ѝ избори показват, че стилът остава важен инструмент за комуникация – особено когато става дума за артист, който вече говори пред глобална аудитория.