На тържествена церемония в читалище „П.Р. Славейков“ в Аврен победителката в тазгодишното издание на конкурса „Евровизия“ Дарина Йотова – DARA получи почетеня знак и удостоверение за присъденото звание „Почетен гражданин на община Аврен“. Отличието на изпълнителката бе връчено от кмета на Аврен Емануил Манолов. Освен званието певицата получава от Общината и дарение – имот!

В препълнената зала на читалището присъстваха много жители на общината, сред които най-многобройни бяха децата, които скандираха името на DARA още преди появяването ѝ. Самодейци от село Тръстиково в общината танцуваха под ритмите на хита, с който изпълнителката триумфира на „Евровизия“ – „Bangaranga“.

След получаването на поредното си отличие DARA се обърна към публиката в залата с въпроса:

„Вие разбрахте ли какво стана днес? Станах ви съседка. Значи оттук-насетне очаквам да ми кажете кой готви най-добре, къде са най-вкусните дини. „Мама“ е супер отговор. Благодаря ви много за тази чест, която ми правите. Аз съм идвала като малка и си спомням това място с изключителната природа. Надявам се вие да я цените и да я пазите, защото такива места по света са рядкост, а вие живеете в едно кътче от рая, което заслужава да му се дава любов и да се посвещавате на природата и изобщо на обществото, което сте изградили тук. Да се поддържате и да сте повече време заедно, да се подкрепяте, да се обичате и да давате любов и на земята, на която стъпвате. Благодаря ви още веднъж! Това за мен е огромна чест. Вече съм втори почетен гражданин. Това е втората община, на която съм почетен гражданин, и се радвам, че имам такова признание. Благодаря ви много.“

Снимка: Reuters

Преди церемонията кметът на Авремн каза, че той и колегите му от Общинския съвет вярват, че всеки един млад човек, който е прославил България и е допринесъл за националната ни гордост със своя талант, трябва да бъде подкрепян и уважаван.

Манолов посочи, че имотът за DARA е в живописното село Близнаци, като той е определен от общинските съветници.

„Силно се надяваме, че тя ще си намери там място за дом, където ще може да се развива в нейната сфера. Осъзнаваме напълно, че вече е гражданин на света и ще може да си намери дом във всяка една точка на планетата“, каза кметът.

Снимка: Reuters

Той допълни, че местното население, от което семейството ѝ също е част, подкрепя това, което са направили за певицата, и смята, че е напълно редно и възможно да имат не само почетен жител на общината, а и човек, който живее или поне има дом на нейната територия.

В рамките на кратък период DARA затвърди позицията си като един от най-успешните български музикални изпълнители с поредица от международни признания. След историческата си победа на „Евровизия“ 2026 с песента „Bangaranga“, тя получи поздравления от световни медии като CNN и BBC, а MTV я нарече „Кралицата на Bangaranga“.

Успехът ѝ продължи и извън конкурса – изпълнението ѝ от финала премина границата от 20 милиона гледания в YouTube, DARA стана първият български изпълнител, влязъл в класацията на Billboard, а Apple Music я избра да състави летен плейлист.