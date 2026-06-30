Измина малко повече от месец, откакто DARA написа история, спечелвайки първата победа за България на конкурса „Евровизия“ с енергичната песен „Bangaranga“. Триумфът ѝ във Виена не само донесе безпрецедентен успех за страната ни, но и превърна българската изпълнителка в едно от най-обсъжданите имена на европейската музикална сцена.

И интересът към DARA не стихва. „Bangaranga“ продължава да достига до нова публика, а видеата с изпълнения на песента събират милиони гледания и хиляди реакции в социалните мрежи.

А най-впечатляващо е, че музиката на DARA успява да прескочи възрастовите граници. „Bangaranga“ не е хит само сред младите - песента намери почитатели и сред по-възрастната публика.

Пример за това е случаят от Сърбия, който развълнува социалните мрежи. Възрастна жена, въпреки преклонните си години, с усмивка припява „Bangaranga“, наслаждавайки се на ритъма.

Клипът е заснет от Желько Маленович, сръбски създател на съдържание с хиляди последователи, известен с кратките си скечове и комедийни видеа. Той снима възрастната жена, а DARA с радост коментира случващото се.

„Мила бабо, обичам те. Ти си бангаранга. Направи ми плескавица. Моля тe", oбръща се певицата към бабата.

А тя отговаря с усмивка: „Ами, разбира се. Ще взема кайма, малко чесън, малко сол. Омесвам и сплесквам. След което оформям в кръг, слагам в тигана и я изпичам. А когато започне да се пече, сърцето ми направо ще заиграе.“

Видеото предизвика десетки позитивни коментари, а мнозина отбелязаха, че именно в това е истинската сила на музиката - да обединява хора от различни поколения и националности.

Една рецепта за традиционна сръбска плескавица

Сръбската плескавица е една от емблемите на балканската кухня. Тайната на автентичния ѝ вкус се крие в комбинацията от различни видове месо, добре овкусената кайма и достатъчното време за престояване, за да се смесят ароматите.

Необходими продукти (за 4 големи плескавици)

500 г телешка кайма

300 г свинска кайма

200 г агнешка кайма (по желание, но придава автентичен вкус)

1 малка глава лук, настъргана или много ситно нарязана

3–4 скилидки чесън, пресовани

1 ч.л. сладък червен пипер

1 ч.л. лют червен пипер (по желание)

1 ч.л. черен пипер

2 ч.л. сол

50 мл газирана вода

1 с.л. олио

Снимка: instagram/restoran_banija

Начин на приготвяне

Смесете трите вида кайма в голяма купа. Добавете лука, чесъна, солта, черния и червения пипер. Налейте газираната вода и олиото.

Месете каймата поне 10 минути, докато стане гладка и лепкава. Това е една от най-важните стъпки за получаването на сочна плескавица.

Покрийте сместа и я оставете в хладилник за минимум 8 часа, а най-добре за една нощ.

След престоя оформете четири големи, тънки плескавици с диаметър около 15–18 см и дебелина около 1 см.

Изпечете ги на добре загрята скара или грил тиган за около 4–5 минути от всяка страна. Не ги притискайте с шпатула по време на печенето, за да останат сочни.

Традиционно се поднася с пресен лук, айвар, пържени картофи, домашна лепиня или питка.

Малката тайна на сръбските майстори

Много сръбски майстори добавят щипка сода бикарбонат - около 1/2 чаена лъжичка на килограм кайма и оставят месото да престои една нощ. Така плескавицата става още по-пухкава, сочна и запазва формата си при печене.

Добре приготвената сръбска плескавица трябва да има хрупкава коричка отвън, но да остане мека и сочна отвътре - точно както се сервира в традиционните сръбски ресторанти.

Във видеото - да си припомним как София отпразнува победата на DARA:

