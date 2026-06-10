Обичаната българска актриса Марта Вачкова, която наскоро стана баба за първи път, не пропусна да изрази огромните си благодарности към лекарския екип, помогнал за това. И по специално на д-р Мажена Панова - именно с нейна помощ бебето се роди по естествен път.

„На тази снимка няма бебе, нито мама, нито тате. Има една прекрасна лекарка със златни ръце и огромно сърце - доктор Мажена Панова. Благодаря за радостта и приятелството, мила Мажена!“, пише Вачкова към снимките, които сподели в Инстаграм профила си.

Първородният внук на Марта Вачкова се казва Сава и има перфектни мерки с тегло 3060 г и ръст 50 см.

Дъщерята на актрисата - Рада Миладинова, е родила точно на 1 юни – Деня на детето, но щастливата новина е била пазена в тайна.

Щастливото събитие се е случило в болница „Шейново“. Интересен факт е, че и самата Марта Вачкова е родена в „Шейново“.

Д-р Мажена Панова, която е водил араждането, е участничка във "Фермата". Тя е лекар и на ражданията на Мадлен Радуканова, Гери Дончева и Яни Андреев, победител в трети сезон на „Фермата“. А също и на Мария Илиева, Димитър Рачков, Криско, Евтим Милошев.

Мажена Луция Риш-Панова е от Краков, но живее в София. В България среща любовта на живота си. Със съпруга си създават прекрасно семейство и имат син.