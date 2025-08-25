Айварът е едно от традиционните ястия за Балканите и Източна Европа. Според Taste Atlas въпреки че произходът му често се оспорва, името "айвар" произлиза от турската дума havyar, което означава хайвер.

"В миналото Сърбия беше известна с производството на хайвер от отглеждана черноморска белуга (есетра) и беше един от големите световни износители. По-късно, след като се сблъскаха със спада в производството на истински хайвер, вместо него сърбите започнаха да предлагат така наречения „червен айвар“ или зеленчуков хайвер-оттук и името му."

Kaто салата или върху филийкa

Нито един празник в Сърбия, особено през зимата, не минава без него на трапезата. Със своя поразителен червен цвят и отличителен вкус, той обикновено се използва като салата към различни ястия с печено месо, яхнии или просто се намазва върху филия хляб.

Може ли без червени чушки!?

Основната съставка на айвара са червените чушки (пипер), които му придава характерния цвят и аромат. Айварът традиционно се прави през есента по време на сезона на чушките и се използва през цялата година. Приготвя се на ръка от люти и меки чушки, за предпочитане на печка на дърва.

В допълнение към добре познатия червен айвар, белият айвар също става все по-популярен. Да, чухте правилно, има и бял айвар!

Рецепта за бял айвар с невероятен вкус

Домакините полудяха по рецептата за приготвяне на този деликатес, който има невероятен вкус. За приготвянето му се използват и чушки, но жълти. Точно оттам идва и по-светлия му цвят.

Рецепта за бял айвар и как да го направите.

Съставки:

4 кг жълти месести пиперки

5 килограма патладжан

1 л масло

150 смес от синап, вода и оцет

2 супени лъжици захар

100 г сол

Приготвяне:

Измийте добре патладжана и пипера, подсушете ги и ги изпечете. Оставете чушките и патладжаните в покрит съд, за да се охладят и за по-лесно почистване. Обелете чушките и почистете семената, след което ги сложете в цедка, за да се отцедят добре. Обелете патладжана. Смелете изцедените чушки и патладжана в месомелачка.

Запържете на среден огън, като бъркате непрекъснато, за около час. В края на пърженето добавете захар, оцет, горчица и сол на вкус.

Запържете на среден огън, като бъркате непрекъснато, за около час. В края на пърженето добавете захар, оцет, горчица и сол на вкус. Айварът се готви, когато на дъното на тигана започнат да остават следи от лъжицата, което е знак, че се е сгъстил добре. Изсипете топлата смес в горещи буркани. Затворете с метални капачки и увийте бурканите в одеяло. Така трябва да престоят 24 часа, за да се охладят. Съхранявайте белия айвар на тъмно и хладно място.