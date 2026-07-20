Световното по футбол 2026 завърши! Едни плачат, други са екзалтирани от радост. За емоциите няма възраст, но все пак - кой беше най-възрастният футболист на Мондиала?

Най‑възрастният футболист на Световното първенство по футбол 2026 е Крейг Гордън от Шотландия. Той е на 43 години. Вратарят официално оглавява списъка на най‑възрастните играчи в турнира.

Следва го Роналдо, който е на 41 години. Любопитен факт е, че повечето от най‑възрастните играчи са вратари, което е традиция на световните първенства.

Голямото нетипично семейство на Гордън – 5 деца от две връзки

Крейг Гордън има пет деца, което го прави един от най‑многодетните футболисти на Световното 2026. От първия си брак с Дженифър Гордън той има две дъщери - Фрея и Ема. Следва връзка и брак с бивша водеща в Celtic TV. От нея вратарят има трима синове - Ейс Харлов, Аксел и Арчър.

Любовна история, започнала в телевизионно студио

Гордън и Съмър Харл се запознават, докато работят за Celtic FC. По това време той вече е и вратар, а тя работи като водеща в клубната телевизия. Връзката им започва, след като тя напуска работата си. За него това също е труден период в кариерата. Но явно трудностите понякога са спойката, заради която двойките се събират.

На 21 декември 2022 г. Гордън предлага брак на Съмър Харл. Годежът е направен тайно, а в самото предложение участват всички деца. Кутийката с пръстена е покрита от техните ръце и те махат дланите си една по една, докато разкрият бижуто.

Ужасяваща драма

Само три дни след годежа, на 24 декември 2022 г., Гордън получава двойна фрактура на краката. Това се случва по време на мач на Hearts срещу Dundee United. Това е една от най-тежките травми в кариерата му и поставя под въпрос бъдещето му във футбола. Критичен момент, в който близостта на любимите хора е особено важна.

Съмър Харл става мащеха на двете му дъщери от първия брак. Според източниците тя има изключително близка връзка с тях – води ги на концерти, събития и активно участва в живота им. Двамата се женят на 17 юли 2025 г. на малка церемония, заобиколени от близки приятели и семейството си.

5 деца, различни възрасти, една голяма къща

Гордън и Харл често споделят снимки от семейния хаос. В семейството им има деца на различни възрасти и докато едни вече са тийнейджъри на масата в кухнята има и бебешки пюрета. И това не е всичко. Домашните любимци няма как да останат забравени. Семейството има и няколко кучета, които допълват цялата семейна бъркотия.

Когато посещават футболни мачове, обикновено ходят всички, за да подкрепят баща си максимално. А подкрепата е не само на терена.

Крейг Гордън преживява тежка операция на врата. Лекарите го предупреждават, че е възможно да бъде парализиран. В едно от интервютата си Гордън разкрива, че е имал опасна операция на врата, при която лекарите са го предупредили за риск от парализа. Това е една от причините той да бъде смятан за „чудо“ на Световното 2026.

Съпругата му е ключова фигура в неговото възстановяване. Съмър Харл е до него през цялото време – от травмата, през рехабилитацията, до завръщането му в националния отбор. Медиите често отбелязват, че тя е „неговата опора“. След травмата през 2022 г. Гордън сам признава, че е мислел, че кариерата му е приключила. Но се връща и участва на това световно като най-възрастният футболист.

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