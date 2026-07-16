Вероятно много фенове на футбола са запомнили емоционалния момент, в който Марк Кукурея изпя песен след победата на националния отбор на Испания на Европейското първенство през 2024 г. Футболистът, който вече е част от Реал Мадрид, се превърна в една от водещите фигури на испанския футбол и сред ключовите играчи на настоящото Световно първенство.

Освен с очевидния си талант на терена, Кукурея се отличава с харизма и спонтанност, превръщайки се във феномен и извън футбола.

Той доказа това само преди месец по време на интервю за GQ Spain, когато изненада всички, разкривайки своя талисман за късмет. Един неочакван предмет - за който разказва с усмивка. И който е свързан с най-важния човек в живота му – Клаудия, неговата партньорка и майка на трите му деца.

Пижамата - тайното оръжие на Кукурея

„Пижамата не беше моя идея“, споделя Марк, обяснявайки, че става дума за една от тениските на приятелката му. Тя се оказала в багажа му за Евро 2024 без той да знае и оттогава се превърнала в един от най-ценните му талисмани.

„Спомням си, че когато пристигнах в Германия, видях нейната пижама и това беше начин тя да ми напомня за себе си“, разказва още футболистът. Двамата прекарват много време далеч един от друг по време на турнира - и този малък жест е бил „красив начин“ футболистът да усеща присъствието на своята половинка в най-важните моменти от състезанието.

А тениската се оказала и истински амулет за успех: „Имахме късмет или може би бяхме благословени да спечелим Европейското първенство“, категоричен е Кукурея.

Малко по-късно Кукурея коментира и голямото предизвикателство, което го очаква с националния отбор – Световното първенство през 2026 г., започнало на 11 юни. Финалът на турнира ще се проведе тази неделя, 19 юли, като Испания ще се изправи срещу Аржентина.

Затова, много вероятно е същата тази пижама отново да е намерила място в куфара му по време на приключението му в Мексико, Канада и САЩ, трите държави домакини на мачове от Мондиал 2026.

За Кукурея това вече не е просто дреха, а символ на подкрепата, любовта и късмета, които го съпътстват по пътя му с националния отбор.

Историята зад талисмана

Клаудия, главната героиня в тази история, решава тайно да сложи пижамата си в куфара на своя любим, за да го изненада, когато той пристигне на първата си дестинация с националния отбор. Това е дълбок жест, изпълнен с много любов.

Самата тя разказа за случката в социалните мрежи седмица, обяснявайки, че макар двамата с Марк да са свикнали той да пътува често, все пак разделите не са леки.

Клаудия избрала да постави сред вещите на своята половинка и „любимата си горна част от пижамата“. Като преди това обаче я напръсква с няколко капки от своя парфюм. Тя обяснява, че „ароматите винаги пренасят на определено място, при определен човек или в определен момент“.

Едно голямо и задружно семейство

Марк Кукурея не е само една от най-разпознаваемите фигури в испанския национален отбор, но и отдаден семеен човек. Връзката между него и Клаудия продължава близо девет години. Тя е инфлуенсър и създател на съдържание.

Кукурея и Клаудия имат три деца - Матео, Рио и Клаудиа. Въпреки натоварения график на футболиста и честите пътувания, двойката успява да запази близостта си и да изгради стабилно семейство.

Футболистът често говори откровено за личния си живот, включително и за състоянието на първородния си син Матео. Детето има форма на аутизъм. Марк полага всички грижи той да се чувства максимално добре – включително и на това световно първенство, в което той играе на само за титла – играе и за сина си.