Мъжът, сочен от прокуратурата за организатор на убийството на легендарния рапър Тупак Шакур през 1996 г., се изправя пред съда на 10 август – почти 30 години след фаталната стрелба в Лас Вегас, съобщи Асошиейтед прес.

Шестдесет и три годишният Дуейн Дейвис, известен като Кийфи Ди, е с повдигнато обвинение за убийство със смъртоносно оръжие, извършено в съучастие и в полза на престъпна банда. Той се намира в затвора от края на 2023 г. и не се признава за виновен.

Десетилетия наред неразкритото покушение срещу Шакур остава една от най-големите мистерии в хип-хоп културата. Той е смятан за един за най-влиятелните рапъри на всички времена, чието творчество отразява дълбоки човешки теми като любовта, болката и семейните отношения. Когато животът му е отнет, Тупак е в разгара на ожесточена битка за надмощие на музикалната сцена, която по онова време е силно обвързана с враждуващи улични банди, отбелязва АП.

Очаква се процесът да продължи около месец, но той едва ли ще разкрие прекия извършител на разстрела. Вместо това прокуратурата ще се опита да докаже, че Дейвис е бил мозъкът зад нападението и човекът, осигурил оръжието. Фаталните изстрели са произведени от кадилак, в който е пътувал самият Дейвис, като той е един от малкото останали живи свидетели на събитията от онази нощ. Според обвинението, ако Дейвис не беше описал подробно убийството в книгата си и не беше говорил за него в интервюта, днес едва ли някой щеше да бъде изправен пред съда, пише още БТА.

На 7 септември 1996 г. Шакур пътува на предната седалка в черно БМВ, шофирано от съоснователя на звукозаписната компания Death Row Records Марион Найт. Двамата току-що са изгледали мача, в който Майк Тайсън нокаутира Брус Селдън, и пътуват към нощен клуб за участие на рапъра. Докато чакат на червен светофар близо до емблематичния булевард „Лас Вегас стрип“, до тях изравнява бял кадилак и открива огън.

Шакур е прострелян многократно и издъхва шест дни по-късно в болницата, докато Найт се отървава само с леки наранявания. Към днешна дата Найт излежава 28-годишна присъда зад решетките за друг фатален инцидент с прегазване и бягство.

Случаят събира прах в архивите с десетилетия, докато Дейвис не започва да прави публични изявления за ролята си на лидер в уличната банда South Side Compton Crips. През 2019 г. той издава автобиографична книга, в която разкрива всичко. Именно тези мемоари и медийните му изяви дават нов тласък на полицейското разследване.

Адвокатите на Дейвис обаче контрират, че липсват каквито и да е преки доказателства той да е ръководил покушението, а обвинението разчита на свидетели, които изобщо не са били на местопрестъплението. Защитата изтъква още, че клиентът им е скъсал с наркобизнеса през 2009 г. и е имал легална работа, преди сериозно заболяване да го принуди да се пенсионира през 2014 г.

За семейството на Шакур последните три десетилетия са били изтощителни и изпълнени с постоянен стрес, казва неговият доведен брат Морис Шакур. По думите му присъствието в съдебната зала ще събуди старата травма за близките, но въпреки това той остава „предпазлив оптимист“, че правосъдието най-накрая ще възтържествува.„Надявам се на справедлив процес, в който да разберем истината“, допълва той.

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Стотици страници от стенограмите на голямото жури разкриват, че покушението срещу Тупак Шакур е било кървавата кулминация на дългогодишна война. Конфликтът се е водил на два фронта – между съперничещите си музикални гиганти Death Row Records и Bad Boy Records, зад които стоят уличните банди Mob Piru и South Side Compton Crips. Тези фракции водят жестоки и непрестанни битки за отмъщение както преди, така и дълго след смъртта на рап иконата, допълва АП.

Според обвинението Дейвис е организирал фаталната стрелба като директно възмездие. Само броени часове преди покушението, Тупак и неговото обкръжение пребиват племенника на Дейвис - Орландо Андерсън - във фоайето на хотел-казино в Лас Вегас.

Цялото дело на прокуратурата стъпва върху автобиографичната книга Compton Street Legend, на която Дейвис е съавтор, както и върху поредица от негови признания пред медиите и полицията. Защитата на подсъдимия направи неуспешен опит да блокира използването на книгата и на аудиозапис от полицейски разпит от 2008 г. Адвокатите твърдяха, че мемоарите съдържат художествена измислица и заради съавторството не може да се докаже кои думи са на Дейвис. Те настояваха още, че показанията му пред федералните служби, разследващи смъртта на Тупак, са били конфиденциални и не трябва да се обръщат срещу него в съда.

В мемоарите си Дейвис пише, че Тупак и хората му са „преминали границата“ с побоя над Андерсън. „Не можехме да позволим на някакви студийни гангстери от звукозаписна компания да се подиграват така с нас“, се посочва в книгата.

Според автобиографията същата нощ Дейвис е седял на предната седалка в кадилака и лично е подал пистолет на пътуващите отзад. Когато засичат БМВ-то на Шакур и Найт, Дейвис твърди, че видял рапъра да посяга към оръжие. „Едно от моите момчета на задната седалка грабна Глок-а и започна да пука в отговор“, описва момента той. Пенсионираният детектив от полицията в Лас Вегас Клифърд Мог, който поема разследването през 2018 г., обаче е категоричен, че в колата на Найт и Шакур не е открито никакво оръжие.

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Доведеният брат на Тупак - Морис Шакур, казва със съжаление, че нищо няма да върне рап иконата обратно. „Това би било истинското правосъдие за мен, но всички знаем, че то е непостижимо“, допълва той.

С вечни хитове като California Love, Changes и Dear Mama, Шакур има над 75 милиона продадени албума в целия свят. Творчеството му варира от парти парчета до дълбоки социални послания. „Темите, които той засягаше, вълнуват хората и днес – 30 години по-късно“, отбелязва професорът по история Джефри Огбар. „Не мога да се сетя за никой друг в историята на хип-хопа, който да е оставил толкова мащабно наследство за толкова кратко време“, допълва Огбар, основател на Центъра за изследване на популярната музика към Университета в Кънектикът.