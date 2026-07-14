Докато Арлинг Холанд обираше овациите на Световното първенство по футбол с присъствието си и точните си попадения, един друг норвежец тихо се превърна в символ на борбения дух на националния си отбор.

Това бе вратарят Йорян Нюланд – човекът, който с десетки решаващи намеси държа Норвегия жива в най-трудните моменти и чийто емоционален срив след драматичната загуба от Англия разтърси футболните фенове по целия свят.

От малкия клуб в Норвегия до голямата сцена

Роден на 10 септември 1990 г. в малкия град град Волда, Норвегия, Нюланд започва футболната си кариера в местния клуб, преди талантът му да бъде забелязан от норвежкия Хьод. Именно там печели първия си голям трофей - Купата на Норвегия през 2012 г.

Следват трансфери в Молде, Астън Вила, престой в Норич и испанския Севиля. Кариерата му невинаги върви по права линия – има периоди на контузии, резервна роля и несигурност, но той никога не се отказва. Именно постоянството му го превръща в един от най-опитните норвежки вратари.

Световното първенство, което промени всичко

За Норвегия Мондиал 2026 е историческо събитие. Отборът се класира за световно първенство за първи път от 1998 г. и се превърна в една от приятните изненади на турнира.

Нюланд беше сред основните фигури по пътя към четвъртфиналите. Той внесе спокойствие в защитата, направи редица ключови спасявания и помогна на норвежците да елиминират Бразилия на осминафиналите - нещо неочаквано на първенството.

Сълзите, които казаха повече всичко

След загубата на Норвегия от Англия, камерите уловиха момент, който бързо обиколи социалните мрежи. Моментът, в който Йорян Нюланд не успя да скрие сълзите си.

Високият 1,92 метра вратар стоеше на терена с наведена глава, докато съотборниците му се опитваха да го утешат. След седмици на напрежение, исторически успехи и мечти за полуфинал, разочарованието бе прекалено голямо.

Сълзите му се превърнаха в символ на това колко много означаваше това първенство за норвежкия национален отбор. И макар приказката да приключи на четвъртфиналите, страната посрещна футболистите си като истински герои. Хиляди души излязоха по улиците на норвежките градове, за да им благодарят за историческото представяне.

Снимка: Getty Images

Семейството – най-голямата опора

Докато на терена Нюланд е емоционален, извън футбола той предпочита тихия и спокоен семеен живот. Той е женен за дългогодишната си приятелка Тине, която рядко търси публично внимание, но винаги е до него по време на най-важните моменти в кариерата му.

Снимка: instagram/orjanhnyland1

Тине е дипломиран специалист по хранене и основател на собствена компания за хранителни консултации. Благодарение на професията си тя успява да работи дистанционно и да следва съпруга си при многобройните му трансфери в Европа.

Двойката има трима сина - които са най-голямата радост за футболиста. Макар Нюланд да не споделя подробности за личния си живот, в редките снимки, които публикува в социалните мрежи, се вижда колко силна е връзката му със съпругата и децата. Свободното си време той предпочита да прекарва именно с тях – далеч от стадионите и футболното напрежение.