За Неймар 5 юли ще остане дата, която завинаги ще носи две напълно различни емоции - семейна радост и болезнено спортно разочарование. Докато Бразилия се бореше за място на четвъртфиналите на Световното първенство, футболистът отбеляза и първия рожден ден на най-малката си дъщеря Мел.

Малко преди двубоя звездата публикува трогателно послание към малкото момиченце в социалните мрежи.

„1 година, Мел! Честит рожден ден, моя малка любов! Нека Бог те дарява със здраве и радост. Татко те обича“, написа Неймар към серия снимки на дъщеря си.

Мел е второто дете на футболиста и неговата партньорка Бруна Бианкарди. Двамата вече са родители и на Мави, а семейството очаква още едно бебе. Освен тях Неймар има син Дави Лука от предишна връзка и дъщеря Хелена. Така съвсем скоро бразилецът ще стане баща за пети път.

На 3 юли пък първата му дъщеря - Хелена, също имаше рожден ден. Тя навърши 2 години, а гордия татко написа в своя Instagram профил: „Нека Бог те води по пътя ти и ти даде много здраве, за да можеш да играеш все повече и повече. Винаги ще правя всичко възможно, за да си щастлива. Татко те обича толкова много.“

Краят на една футболна ера

Празничният ден обаче завърши с огромно разочарование за бразилците. На стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси Бразилия отпадна още на осминафиналите на Мондиал 2026 след поражение с 1:2 от Норвегия.

Отпадането на Бразилия след загубата на осминафиналите на Световното първенство през 2026 година изглежда е последния мач на Неймар с националния тим. След последния съдийски сигнал бразилската футболна звезда напусна терена видимо разстроен, а изказването му остави сериозни съмнения и различни тълкувания сред присъстващите, че слага край на международната си кариера.

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Големият герой за скандинавците беше Арлинг Холанд, който реализира и двете попадения за историческия успех. Неймар върна надеждите на „селесао“ с точно изпълнена дузпа в добавеното време, но тя се оказа недостатъчна, за да предотврати най-ранното отпадане на Бразилия от Световно първенство от 1990 г. насам. За Норвегия това е първо класиране на четвъртфиналите в историята на световните финали.

„Опитах... Опитах. Сега всичко приключи. Започнах тук и завърших тук“, каза съкрушеният нападател пред медиите след загубата.

Така приключва една от най-ярките глави в историята на бразилския футбол. Неймар дебютира за националния тим през 2010 г., а ако решението му остане окончателно, ще се раздели със „селесао“ като най-резултатния футболист в историята на Бразилия - с 80 гола и десетки незабравими моменти, които превърнаха името му в символ на цяло поколение.