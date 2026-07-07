Арлинг Холанд се превърна в една от големите звезди на Световното първенство по футбол 2026. Той привлича внимание със своята викингска визия и най-вече с впечатляващата си игра, която изведе националния отбор на Норвегия до четвъртфиналите на Световното първенство за първи път в историята.

По време на мача срещу Бразилия в неделя, 5 юли, той се нареди до футболните звезди Лионел Меси и Килиан Мбапе по отбелязани голове в турнира - като и тримата имат по седем попадения.

25-годишният норвежки нападател, който играе и за Манчестър Сити, привлече внимание и с една фина промяна на името върху фланелката си. Докато в клубния си отбор обикновено играе с надпис „Холанд“ на гърба, по време на Световното първенство на екипа му пише „Браут Холанд“.

Снимка: Getty Images

Причината е мила и затрогваща

Пълното официално име на футболиста е Арлинг Браут Холанд. Холанд е фамилията на баща му, Алф-Инге (Алфи) Холанд. А Браут е моминската фамилия на майка му, чието пълно име е Гри Марита Браут.

Добавянето на Браут към надписа на фланелката е жест на признателност и почит към нея.

Снимка: instagram/rockandyoe

Според редица източници, Арлинг ще използва името Браут Холанд само когато представлява Норвегия на международната сцена.

Снимка: Getty Images

Кои са родителите на Арлинг

Aрлинг е роден на 21 юли 2000 г. в Лийдс, графство Уест Йоркшър, Англия, по времето когато баща му, бивш професионален футболист, играе за отбора от Висшата лига Лийдс Юнайтед.

Алфи Холанд е родом от Ставангер, Норвегия. През кариерата си е играл още за Нотингам Форест, настоящия клуб на сина си Манчестър Сити, както и за норвежкия Брюне – родния град както на него, така и на съпругата му, където Арлинг израства. Прекратява футболната си кариера през 2013 г.

Майката на Ерлинг, Гри Марита Браут, също е норвежка и бивша спортистка.

Снимка: Getty Images

Арлинг за участието си на Световното първенство 2026

Въпреки че Aрлинг от години играе за националния отбор на Норвегия, това е първото му участие на световно първенство. Страната не успя да се класира за Мондиал 2022, след като завърши трета в квалификационната си група след Нидерландия и Турция. Последното участие на Норвегия на Световно първенство е през 1998 г.