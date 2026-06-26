Футболните емоции ще достигнат своя връх тази вечер, когато в 22:00 българско време отборите на Норвегия и Франция ще се изправят един срещу друг в един от най-чаканите двубои от груповата фаза на Световното първенство. Срещата противопоставя два отбора, които вече демонстрираха отлична форма и днес ще се борят за победа и престиж.

Интересът към мача е огромен, а футболните фенове вече планират как да прекарат вечерта. Подготовката задължително включва и приготвянето на тематично меню, вдъхновено от кулинарните традиции на двата съперника. Тази вечер на масата ще срещнем норвежки рибени кюфтенца (Fiskekaker) и френски пай киш Лорен (Quiche Lorraine).

А по bTV вече стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Фискекакер

Кюфтенцата от риба са традиционно ястие за Норвегия - което се сервира както топло, така и студено и е идеално за футболна вечер. Приготвят се от поколения и с времето са се превърнали в символ на традиционната скандинавска кухня.

Необходими продукти (за 4 порции)

600 г филе от бяла риба (треска, хек или сайда)

1 яйце

100 мл прясно мляко

2 с.л. брашно

1 малка глава лук, настъргана

1 ч.л. сол

1/2 ч.л. бял пипер

1 щипка индийско орехче (по желание)

масло и малко олио за пържене

За гарнитура:

варени картофи или картофена салата

резени лимон

копърен сос или чеснов дип

Снимка: instagram/kinsarvik_levanger

Начин на приготвяне:

Нарежете рибата на малки парчета и смелете в кухненски робот.

Добавете яйцето, млякото, брашното, лука и подправките. Разбийте до получаването на гладка смес. Оставете сместа в хладилника за около 15 минути.

Оформете плоски кюфтенца. Загрейте масло с малко олио и ги изпържете на умерен огън по 4–5 минути от всяка страна до златист цвят.

Поднесете с варени картофи, свежа салата и резени лимон.

Киш Лорен

Паят е символ на френската кухня. Оригиналната рецепта включва само яйца, сметана и пушен бекон, а сиренето се превръща в популярна добавка едва по-късно. Днес това е едно от най-обичаните ястия във Франция, подходящо както за семейна вечеря, така и за събиране с приятели пред голям футболен мач.

Необходими продукти:

За основата:

1 готово маслено бутер тесто или маслено тесто за пай

За плънката:

200 г пушен бекон

1 малка глава лук (по желание)

3 яйца

200 мл течна готварска сметана

100 мл прясно мляко

150 г настърган кашкавал или сирене грюер

щипка индийско орехче

сол и черен пипер на вкус

Снимка: instagram/meilleurduchef

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 190°C. Разстелете тестото в тава за пай и го надупчете с вилица. Запечете основата за около 10 минути.

Запържете бекона до златисто. Ако използвате лук, добавете го и го задушете заедно с бекона.

В купа разбийте яйцата, сметаната и млякото. Добавете настърганото сирене, индийското орехче, черния пипер и малко сол.

Разпределете бекона върху тестото и залейте с яйчената смес.

Печете около 30–35 минути, докато плънката се стегне и придобие златиста коричка. Оставете киша да почине 10 минути преди да го нарежете.

Поднесете нарязан на малки триъгълни парчета. За гарнитура може да се използва хрупкава зелена салата, маслини и кисели краставички, багета.