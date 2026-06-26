Футболните емоции ще достигнат своя връх тази вечер, когато в 22:00 българско време отборите на Норвегия и Франция ще се изправят един срещу друг в един от най-чаканите двубои от груповата фаза на Световното първенство. Срещата противопоставя два отбора, които вече демонстрираха отлична форма и днес ще се борят за победа и престиж.
Интересът към мача е огромен, а футболните фенове вече планират как да прекарат вечерта. Подготовката задължително включва и приготвянето на тематично меню, вдъхновено от кулинарните традиции на двата съперника. Тази вечер на масата ще срещнем норвежки рибени кюфтенца (Fiskekaker) и френски пай киш Лорен (Quiche Lorraine).
А по bTV вече стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.
Фискекакер
Кюфтенцата от риба са традиционно ястие за Норвегия - което се сервира както топло, така и студено и е идеално за футболна вечер. Приготвят се от поколения и с времето са се превърнали в символ на традиционната скандинавска кухня.
Необходими продукти (за 4 порции)
- 600 г филе от бяла риба (треска, хек или сайда)
- 1 яйце
- 100 мл прясно мляко
- 2 с.л. брашно
- 1 малка глава лук, настъргана
- 1 ч.л. сол
- 1/2 ч.л. бял пипер
- 1 щипка индийско орехче (по желание)
- масло и малко олио за пържене
За гарнитура:
- варени картофи или картофена салата
- резени лимон
- копърен сос или чеснов дип
Начин на приготвяне:
Нарежете рибата на малки парчета и смелете в кухненски робот.
Добавете яйцето, млякото, брашното, лука и подправките. Разбийте до получаването на гладка смес. Оставете сместа в хладилника за около 15 минути.
Оформете плоски кюфтенца. Загрейте масло с малко олио и ги изпържете на умерен огън по 4–5 минути от всяка страна до златист цвят.
Поднесете с варени картофи, свежа салата и резени лимон.
Киш Лорен
Паят е символ на френската кухня. Оригиналната рецепта включва само яйца, сметана и пушен бекон, а сиренето се превръща в популярна добавка едва по-късно. Днес това е едно от най-обичаните ястия във Франция, подходящо както за семейна вечеря, така и за събиране с приятели пред голям футболен мач.
Необходими продукти:
За основата:
- 1 готово маслено бутер тесто или маслено тесто за пай
За плънката:
- 200 г пушен бекон
- 1 малка глава лук (по желание)
- 3 яйца
- 200 мл течна готварска сметана
- 100 мл прясно мляко
- 150 г настърган кашкавал или сирене грюер
- щипка индийско орехче
- сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 190°C. Разстелете тестото в тава за пай и го надупчете с вилица. Запечете основата за около 10 минути.
Запържете бекона до златисто. Ако използвате лук, добавете го и го задушете заедно с бекона.
В купа разбийте яйцата, сметаната и млякото. Добавете настърганото сирене, индийското орехче, черния пипер и малко сол.
Разпределете бекона върху тестото и залейте с яйчената смес.
Печете около 30–35 минути, докато плънката се стегне и придобие златиста коричка. Оставете киша да почине 10 минути преди да го нарежете.
Поднесете нарязан на малки триъгълни парчета. За гарнитура може да се използва хрупкава зелена салата, маслини и кисели краставички, багета.