Около Еньовден е най-подходящо време за бране на цъфтящите лечебни растения. Билките се събират след падане на росата, в сухо и слънчево време. В домашната билкова аптека най-често присъства жълтият кантарион.

Еньовден през 2026 г. се празнува на 24 юни – ден, наситен с магия, билки, слънце и древни вярвания. Това е един от най‑силните и мистични празници в българския календар, свързан едновременно с лятното слънцестоене и рождението на св. Йоан Кръстител.

Лечебните билки на Еньовден

Жълт кантарион

Събира се стръковете, когата 1/3 от неговите цветчета са разцъфнали или цялото растение, като се отрязват с остър нож или ножица. В домашни условия жълтият кантарион се суши на китки от 20-25 стръка, които се връзват с канап и се окачват на телове в проветриви помещения.

Ако стрък от жълт кантарион се погледне срещу светлината, листенцата изглеждат като перфорирани. Това са вместилищата на етерно-маслените капчици. Затова и латинското му име е хиперикум перфоратум.

Жълтият кантарион се използва при язвена болест на дванадесетопръстника с противовъзпалителен ефект. Чаят е известен като "балсам за стомаха”. Пие се не повече от 6 месеца, заради фотосенсибилизиращия ефект - кожата потъмнява. С домашно масло от жълт кантарион могат да се лекуват рани.

Лайка

Лайката е една от най-широко разпространените билки. По принцип цветните кошнички на лайката трябва да се събира с лайкоберачка. Билката може да се обърка с един друг вид, която е немиризливата лайка, на която съцветното легло е по-плоско и не е кухо, както е на лечебната лайка.

Събраните цветове се почистват от примесите и се поставят върху телена рамка, като дебелината на слоя трябва да е около 1 см. След като изсъхне лайката за домашна употреба се постави в хартиени пликове. В никакъв случай да не бъдат полиетиленови. Лайката се използва при възпаление на храносмилателната система под формата на чай.

Две супени лъжици от лайката се запаряват с 200 мл вряла вода за 15 мин. Прецежда се и се пие 30 мин. преди всяко хранене. Чай от лайка облекчава подуването на корема (газогонно действие). Гаргара с лайка помага при възпалени венци. Седяща вана действа добре при възпалени хемороиди, а срещу изпотяване - поливане на цялото тяло с екстракт от лайка.

Бял равнец

Берат се стръковете и цветните кошнички на белия равнец. Режат се с остър нож или ножица от върха с дължина около една педя. Преди да се постави на рамката за сушене, трябва добре да се почисти от примеси и някои изсъхнали листенца. Белият равнец е изсъхнал тогава, когато при огъване стръкът се чупи. Съхранява се в домашната аптека в хартиени пликове.

Белият равнец се използва заради противовъзпалително и противосъсирващо действие ( възпаления на храносмилателната система, на дихателната и на отделителната система). Чай се приготвя от 1 чаена лъжичка, нарязани сухи стръкове бял равнец, които се запаряват с 1 чаша вряла вода. След 1 час се прецежда и се изпива по 1 винена чаша 30 минути преди ядене. Със запарка от бял равнец се пръскат листни въшки.

Липов цвят

Липов цвят се къса с ръка. Събират се цвета и прицветния лист. Разстилат се на рамки за сушене в слой не по-дебел от 3-5 см. Обръщането става не с ръка, а като се прехвърлят от рамка в рамка. Липовият цвят е изсъхнал тогава, когато при огъване се счупва присъцветния лист. Едва тогава се поставя за съхранение в хартиени пликове. При простудни заболявания спокойно може да се пие чай от липа. Действа противовъзпалително, потогонно и понижава температурата.

Маточина

Маточината се бере със стръкове преди да са цъфнали. Във вид на чай има изключително успокояващо действие за ума при стрес и напрежение.

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Мащерка

Изключително приятният аромат на мащерката (бабина душица) я прави широко прилагана подправка за месо, супи, сосове и вегетариански ястия. Етеричните масла в цветовете й правръщат чая от мащерка в предпочитана сутрешна напитка. Освен това притежава отхрачващо, спазмолитично и противовъзпалително действие.

Цикория

Сега могат да се събират стръкове цикория (синя жлъчка), Режат се около 20 см от върха с нож или ножица. Прилага се под формата на запарка. С леко горчив вкус, цикорията стимулира храносмилането и засилва обмяната на веществата. Има жлъчкогонно действие и подобрява храносмилането.

Запарката се приготвя от 2 с. л. нарязани стръкове, които се заливат с 2 чаени чаши гореща вода. Запарват се за около 1 час. Прецежда се и се пие 3 пъти дневно по 1 винена чаша преди ядене. Според народната вяра растенията, които имат син цвят, са закачени от синята дреха на Света Богородица.

Мента

Освежаващият аромат на ментата присъства в напитки, пасти за зъби, води за уста, дъвки, подправка към ястия и какво ли още не. Ментата също е готова за бране.

Чай от мента помага при колики, болезнена менструация, газове в червата, за улесняване на жлъчната секреция и при лош дъх в устата. Няколко капки ментово масло в изпарителя на ароматизираща лампа прогонват летящите насекоми в помещението.

Жълто еньовче

Любим чай за много хора е домашно приготвения билков чай от жълто еньовче. Полезните му ефекти за здравето са диуретичното действие, премахването на отоци и понижаване на високо кръвно. Засилва имунната система и притежава противовъзпалителен ефект. Вярвало се е, че в нощта срещу Еньовден звездите слизат на земята да омайват билките, за да им придадат лечебна сила. Набраните на Еньовден се сортират на 1 юли. Това е деня на лечителите безсребърници Козма и Дамян.

Фитотерапевтът доц. д-р Илияна Янева препоръчва, ако 1 месец се пие чай от дадено ратение, поне 1 седмица да се почива. Ако се пие 3 месеца, да се почива 1 месец. Лечебните растения запазват своя фармакологичен ефект до 2 години, но за домашната аптека е по-добре да се подменят билките всяко лято.

Когато има някакво находище от растение, добре е около 1/3 от цъфналите стръкове да се оставят, за да може да се възстанови находището през следващата година.

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