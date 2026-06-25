Ако има един цвят, който безспорно доминира през 2026 г., това е розовото. От модните подиуми в Париж и Милано до терените на Световното първенство по футбол, нюансите на розовото превзеха почти всяка индустрия – от спортната екипировка до луксозните аксесоари.

Всички модни издания си задават въпроса: „Защо най-желаните неща в момента са розови?“ От фланелките и бутонките на Мондиала до дизайнерски чанти, луксозни часовници и модни визии.

От Световното първенство до модния подиум

Една от най-обсъжданите визуални тенденции на Мондиал 2026 са именно розовите футболни обувки. Почти всички големи спортни марки, сред които Nike, Adidas, Puma и New Balance, представиха модели в нюанси на розовото, които се виждат на краката на звезди като Кристиано Роналдо, Килиан Мбапе и десетки други футболисти. Анализатори посочват, че цветът е избран както заради модните прогнози за 2026 г., така и заради силния контраст със зелената тревна настилка, което го прави по-забележим на телевизионния екран и в социалните мрежи.

Според световната агенция за прогнозиране на тенденции WGSN именно розовия цвят е определен като един от водещите цветове за сезон пролет-лято 2026 още преди две години. Това обяснява защо толкова много марки едновременно залагат на сходни нюанси.

Ефектът е толкова силен, че спортният свят започва да влияе пряко върху модните тенденции, а не обратното – нещо, което рядко се е случвало в подобен мащаб.

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Луксозните марки също мислят в розово

Някои от най-желаните модни аксесоари в момента не изостават – розови чанти Dior, часовници с розови циферблати, розови сандали и лимитирани аксесоари на Louis Vuitton.

Луксозните брандове все по-често използват розовото като символ на модерния лукс. Вместо да се възприема като прекалено ярък и женствен цвят, днес той носи усещане за свежест, ексклузивност и индивидуалност.

Снимка: Getty Images

Защо точно розово?

Според анализатори популярността на розовото не е случайна. Цветът символизира оптимизъм, увереност и желание за открояване в дигиталната епоха. Освен това все повече индустрии се отказват от старите стереотипи, според които розовото е предназначено само за определена аудитория.

Футболът е най-добрият пример за тази промяна. Цветът, който доскоро рядко се свързваше с мъжкия спорт, днес е сред най-разпознаваемите визуални символи на Световното първенство през 2026 г.

Снимка: Getty Images

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