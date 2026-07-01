От времето на Дейвид и Виктория Бекъм WAG културата (съпругите и гаджетата на спортистите) се превърна в отделен феномен в световния футбол – смесица от мода, слава и любопитство към личния живот на звездите. Днес новото поколение футболни двойки носи различен образ – по-тих, по-личен, но не по-малко обсъждан. Един от най-ярките примери е връзката между норвежкия голмайстор Арлинг Холанд и дългогодишната му партньорка Изабел Хаугсен Йохансен.

Двамата са заедно от около 2021–2022 г., като се познават още от детството си в норвежкия град Брюне. Любопитното е, че и двамата са били част от една и съща футболна среда – тя също е играла футбол за местния клуб Bryne FK, преди да поеме по различен път в живота си. Въпреки огромната слава на Холанд, двойката избира да запази личния си живот сравнително дискретен, като рядко публикува общи кадри.

Въпреки желанието за дискретност, двойката понякога присъства на престижни събития, включително модни ревюта на Dolce & Gabbana. Там те се появяват като стилен тандем – Холанд с екстравагантни дизайнерски визии, а Изабел с елегантни и модерни тоалети, които често привличат вниманието на модните медии.

Снимка: Getty Images

Семейство и раждането на първото им дете

През декември 2024 г. Ерлинг Холанд и родената през юли 2004 г. Изабел стават родители за първи път на момче. Новината бе потвърдена от различни международни издания, като се подчертава, че двойката съзнателно пази детето си далеч от публичното пространство и не разкрива име или подробности около него. Холанд нееднократно е споделял, че бащинството му е донесло спокойствие и баланс извън футбола, като му помага да се „изключва“ психически след мачове.

Бивши връзки и личен живот

За разлика от много други футболни звезди, около Ерлинг Холанд няма потвърдени публични предишни сериозни връзки преди Изабел. Според множество медии, той и Изабел се познават от деца и връзката им започва далеч преди световната му футболна слава. Именно това е една от причините отношенията им да се възприемат като по-стабилни и далеч от типичния „звезден шум“.

Рекорди и Световно първенство

На терена Холанд продължава да бъде сред най-ефективните нападатели в световния футбол. За националния отбор на Норвегия той вече се утвърди като най-добрият голмайстор на страната за всички времена, като надмина предишния рекорд през 2024 г. с над 30 попадения и продължава да увеличава бройката.

Снимка: Getty Images

В квалификациите и турнирните мачове той често е решаващата фигура, като голмайсторската му форма се пренася и на международната сцена. В последните години Холанд се утвърждава като лидер на поколението, което връща Норвегия на голямата футболна карта.

На настоящото Световно първенство той отново е ключов играч на отбора, като Норвегия стигна до елиминационната фаза след исторически успехи в груповата фаза. Представянето му затвърждава статута му на един от най-опасните нападатели в света, редом до имена като Килиан Мбапе и други водещи звезди.