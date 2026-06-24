Докато повечето футболни фенове следят представянето на Арлинг Холанд на Световното първенство през 2026 г., модните ентусиасти са впечатлени от нещо съвсем различно – неговата колекция от емблематични чанти Hermès Birkin. Норвежкият нападател стана един от най-обсъжданите играчи на Мондиала със своя отличителен стил и външен вид.

След завръщането на Норвегия на световно първенство за първи път от 28 години, Холанд стартира турнира впечатляващо, като отбеляза два гола при победата с 4:1 над Ирак в дебютния си мач на световни финали. Малко по-късно той добави още попадения и се превърна в един от водещите реализатори на турнира.

Извън терена 25-годишната звезда привлича внимание с необичайна за футболист колекция – серия от редки и изключително скъпи чанти Hermès Birkin и Haut à Courroies, които често носи по летища, събития и дори в ежедневието си, споделят от People.

Как започва манията по модела на френската луксозна марка?

През последните две години Холанд многократно е заснеман с различни модели на Hermès, а снимките му се превърнаха в сензация в социалните мрежи.

Според публикация на People, която анализира колекцията на футболиста, той притежава няколко изключително редки модела, някои от които се намират трудно дори на вторичния луксозен пазар.

Снимка: https://www.instagram.com

Hermès Birkin е считана за една от най-желаните чанти в света. Производството е ограничено, а достъпът до някои модели е толкова труден, че дори много заможни клиенти чакат с години за възможност да закупят определен екземпляр.

Модни анализатори отбелязват, че Арлинг Холанд е сред малкото мъже спортисти от най-високо ниво, които открито превръщат Birkin в част от личния си стил, допринасяйки за нарастващата популярност на чантата сред мъжете.

През последните десетилетия свикнахме да виждаме аксесоара да се носи от множество известни дами - от Мелания Тръмп до Джорджина Родригез и популярни лица от социалните мрежи и изкуствата. Заради ограничения брой произведени чанти цените на редките модели често растат с времето, което превръща Birkin не само в моден аксесоар, но и в инвестиция.

Най-впечатляващите чанти в колекцията му

Endless Road Haut à Courroies Birkin 50

Една от най-разпознаваемите чанти на Холанд е лимитираният модел Endless Road Haut à Courroies Birkin 50.

Чантата се отличава с артистични графики и ексклузивен дизайн, вдъхновен от конния свят на Hermès. Според оценките на пазара стойността ѝ достига около 40 000 евро.

Снимка: https://www.instagram.com

Black & Orange H Togo Haut à Courroies Casaque Birkin 40

Друг от любимите модели на футболиста е двуцветна версия в черно и оранжево.

Подобни екземпляри са продавани за около 30 000 евро на вторичния пазар. Моделът се отличава с характерния контрастен дизайн, който съчетава класическата естетика на Hermès с по-смело спортно излъчване.

Снимка: https://www.instagram.com

Evercalf Toile Cargo Haut à Courroies 40

Това е една от най-търсените чанти в колекцията му.

Моделът комбинира кожа и текстил и включва външни джобове, вдъхновени от военния стил. Според актуални пазарни оценки подобни бройки се предлагат за около 44 000 евро.

Снимка: https://www.instagram.com

Подарък за над 200 000 евро

През 2025 г. Холанд попадна в заглавията и заради друг впечатляващ жест.

Според Goal.com футболистът е подарил на приятелката си Изабел Хаугсен Йохансен рядка Hermès Himalaya Birkin, чиято стойност се оценява на около 291 000 евро. Това е един от най-желаните модели в света на луксозните чанти и често се продава само на търгове или чрез специализирани дилъри.

Снимка: Getty Images

Моделът е изработен от крокодилска кожа Niloticus и е известен с характерния си преливащ се цвят, напомнящ снежните върхове на Хималаите. Именно този дизайн го прави една от най-скъпите чанти, произвеждани от Hermès.

Друга обсъждана характеристика на норвежкия футболист, която се разпространява в интернет, е русата му, дълга коса. Безброй феновете и фенки питат за подробности около рутината му, факта, че винаги избира ластик за коса, който подхожда на фланелките му определено го прави един от фаворитите сред женската аудитория.