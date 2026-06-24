Докато повечето футболни фенове следят представянето на Арлинг Холанд на Световното първенство през 2026 г., модните ентусиасти са впечатлени от нещо съвсем различно – неговата колекция от емблематични чанти Hermès Birkin. Норвежкият нападател стана един от най-обсъжданите играчи на Мондиала със своя отличителен стил и външен вид.
След завръщането на Норвегия на световно първенство за първи път от 28 години, Холанд стартира турнира впечатляващо, като отбеляза два гола при победата с 4:1 над Ирак в дебютния си мач на световни финали. Малко по-късно той добави още попадения и се превърна в един от водещите реализатори на турнира.
Извън терена 25-годишната звезда привлича внимание с необичайна за футболист колекция – серия от редки и изключително скъпи чанти Hermès Birkin и Haut à Courroies, които често носи по летища, събития и дори в ежедневието си, споделят от People.
Как започва манията по модела на френската луксозна марка?
През последните две години Холанд многократно е заснеман с различни модели на Hermès, а снимките му се превърнаха в сензация в социалните мрежи.
Според публикация на People, която анализира колекцията на футболиста, той притежава няколко изключително редки модела, някои от които се намират трудно дори на вторичния луксозен пазар.
Hermès Birkin е считана за една от най-желаните чанти в света. Производството е ограничено, а достъпът до някои модели е толкова труден, че дори много заможни клиенти чакат с години за възможност да закупят определен екземпляр.
Модни анализатори отбелязват, че Арлинг Холанд е сред малкото мъже спортисти от най-високо ниво, които открито превръщат Birkin в част от личния си стил, допринасяйки за нарастващата популярност на чантата сред мъжете.
През последните десетилетия свикнахме да виждаме аксесоара да се носи от множество известни дами - от Мелания Тръмп до Джорджина Родригез и популярни лица от социалните мрежи и изкуствата. Заради ограничения брой произведени чанти цените на редките модели често растат с времето, което превръща Birkin не само в моден аксесоар, но и в инвестиция.
Най-впечатляващите чанти в колекцията му
Endless Road Haut à Courroies Birkin 50
Една от най-разпознаваемите чанти на Холанд е лимитираният модел Endless Road Haut à Courroies Birkin 50.
Чантата се отличава с артистични графики и ексклузивен дизайн, вдъхновен от конния свят на Hermès. Според оценките на пазара стойността ѝ достига около 40 000 евро.
Black & Orange H Togo Haut à Courroies Casaque Birkin 40
Друг от любимите модели на футболиста е двуцветна версия в черно и оранжево.
Подобни екземпляри са продавани за около 30 000 евро на вторичния пазар. Моделът се отличава с характерния контрастен дизайн, който съчетава класическата естетика на Hermès с по-смело спортно излъчване.
Evercalf Toile Cargo Haut à Courroies 40
Това е една от най-търсените чанти в колекцията му.
Моделът комбинира кожа и текстил и включва външни джобове, вдъхновени от военния стил. Според актуални пазарни оценки подобни бройки се предлагат за около 44 000 евро.
Подарък за над 200 000 евро
През 2025 г. Холанд попадна в заглавията и заради друг впечатляващ жест.
Според Goal.com футболистът е подарил на приятелката си Изабел Хаугсен Йохансен рядка Hermès Himalaya Birkin, чиято стойност се оценява на около 291 000 евро. Това е един от най-желаните модели в света на луксозните чанти и често се продава само на търгове или чрез специализирани дилъри.
Моделът е изработен от крокодилска кожа Niloticus и е известен с характерния си преливащ се цвят, напомнящ снежните върхове на Хималаите. Именно този дизайн го прави една от най-скъпите чанти, произвеждани от Hermès.
Друга обсъждана характеристика на норвежкия футболист, която се разпространява в интернет, е русата му, дълга коса. Безброй феновете и фенки питат за подробности около рутината му, факта, че винаги избира ластик за коса, който подхожда на фланелките му определено го прави един от фаворитите сред женската аудитория.