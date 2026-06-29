Мондиал 2026 e в разгара си, феновете са развълнувани, а междувременно хитова бюти тенденция обединява жените на едни от най-големите футболни звезди на терена.

Изчистеният маникюр в млечни, телесни и нежнорозови нюанси измества екстравагантните дизайни и се превръща в най-желания избор за лятото. Все повече съпруги и приятелки на футболисти демонстрират именно тази елегантна визия, доказвайки, че минимализмът е новият лукс.

Джорджия Мей Хийт залага на естествената красота

Джорджия Мей Хийт, половинката на уругвайския национал Мануел Угарте, предпочита къс маникюр с естествена форма и неутрални цветове. Вместо ярки лакове или сложни декорации, тя избира деликатни нюанси, които подчертават елегантността и се съчетават с всяка визия.

Клаудия Родригес избира вечната класика

Клаудия Родригес, съпругата на испанския защитник Марк Кукурея, също следва тенденцията към минимализъм. Ноктите ѝ са оформени в къса до средна дължина и най-често са лакирани в млечнобяло, светлорозово или телесен цвят – стил, който изглежда изискан и непреходен.

Сюзет също е почитателка на изчистения маникюр

Сюзет - жената до френския национал Орелиен Чуамени, също избира естествена визия за своите нокти. Маникюрът й е семпъл, без камъчета и ефектни рисунки, като акцентът е върху добре поддържаните ръце и нежния блясък.

Вечната класика, която не омръзва

Антонела Рокуцо остава вярна на изчистения маникюр

Антонела Рокуцо, съпругата на Лионел Меси, от години е сред най-стилните футболни съпруги и рядко изневерява на елегантната си визия. Маникюрът й почти винаги е в естествени тонове, с деликатен блясък и без излишни акценти. Именно този тип визия се превърна в символ на т.нар. clean girl естетика.

Шайен Джен предпочита нежни и естествени нюанси

Шайен Джен, годеницата на Алфонсо Дейвис, също е сред почитателките на минималистичния маникюр. Вместо впечатляващи декорации и ярки цветове, тя избира добре оформени нокти с прозрачно или млечнорозово покритие, което лесно се комбинира както с ежедневни, така и с официални визии.

Ашлин Кастро следва най-актуалните бюти тенденции

Ашлин Кастро - 27- годишна инфлуенсърка и романтична партньорка на футболна звезда Джуд Белингам, често показва в социалните мрежи стилни визии, а маникюрът ѝ неизменно остава изчистен и елегантен. Нежните телесни нюанси и естествената форма на ноктите се превърнаха в нейна запазена марка.

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Изчистеният маникюр е големият хит на лято 2026

Общото между всички тези дами е стремежът към естествена красота и изчистена визия. Вместо дълги и натруфени нокти, те избират семпла визия, която изглежда едновременно модерно, луксозно и непринудено. Модни експерти отбелязват, че една от най-големите тенденции в маникюра тази година е именно стремежът към естествен вид и здрави нокти. Това е част от по-широката интернет тендеция, която превзема социалните мрежи с пълна сила - така наречените „clean nails“ и „your nails but better“.