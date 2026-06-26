Докато Норвегия се представя силно в първото си участие на световно първенство от 1998 г. насам и показва, че може да се конкурира с утвърдени отбори в груповата фаза, вниманието около тима все по-често се измества извън терена.

След победите срещу Ирак и Сенегал, отборът продължава устремено напред, но паралелно с това в социалните мрежи се разпространяват различни слухове. Вместо фокусът да остава върху резултатите, част от онлайн дискусиите се концентрират върху странични теми – като например храната на играчите.

Така, в последно време норвежците получават „обвинения“, фокусирани върху американската храна – и по-конкретно, че заради липса на каквото и да е доверие в качеството ѝ, футболистите си носят храна от дома. Отборът в момента е базиран в Грийнсбъро, Северна Каролина в рамките на Световното първенство, което се провежда в три държави - САЩ, Канада и Мексико.

Каква е истината

Факт е, че отборът носи със себе си определени продукти от Норвегия, но причината няма нищо общо с опасения за качеството, уточняват от APNews.

Това твърди и Арон Еспеланд, главен готвач на отбора. Той обяснява, ако има внесени храни, то това е с цел да се поддържа диетата и да се осигури „вкуса от дома“. Но повечето съставки се набавят локално

„Постоянството е важно“, казва Еспеланд. „Играчите са свикнали с определени продукти и вкусове, а познатата храна може да допринесе и за общото благосъстояние по време на тежко състезание.“

И добавя, че като цяло храната, приготвена в САЩ от домакините, е отлична. "Имаме достъп до висококачествени местни продукти и нашият подход е да ги комбинираме с подбрани норвежки продукти."

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Неверните твърдения

Редица от онлайн разпространяваните твърдения гласят, че отборът е внесъл над 1000 килограма храна от Норвегия за Световното първенство. Еспеланд уточнява, че реалното количество е около 580 килограма. Това включва 300 кг сьомга и пъстърва, 100 кг камбала, 80 кг норвежко кафяво сирене и 100 кг сирене „Jarlsberg“.

И категорично потвърждава, че не са внесени портокали. „На играчите се сервира прясно изцеден портокалов сок всяка сутрин, приготвен от цитрусови плодове, закупени локално в САЩ“, казва още Еспеланд.

Обичайна практика

Много отбори пътуват със собствени готвачи и носят своя храна. Това показва опита и от предишни световни първенства. Например Аржентина и Уругвай носеха със себе си хиляди килограми месо в Катар през 2022 г. Американският състав пък е пътувал до Бразилия през 2014 г. с овесени ядки, фъстъчено масло и сос за барбекю.

Причините, както изтъкна и Арон Еспеланд, са поддържане на рутина и постоянство, намаляване на риска от нежелани реакции, културна близост и съобразяване с лични предпочитания.

Защото, неоспорим факт е, че храната е важен фактор за доброто представяне. Спортистите тренират, пътуват и се състезават с изключителна интензивност и под голямо напрежение. Това, което ядат, директно влияе на енергията, възстановяването, имунната функция и дори вземането на решения на терена.