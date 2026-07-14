Звездата на българския футбол Христо Стоичков неведнъж е споделял, че най-голямата награда за него е семейството. Той обожава времето, прекарано с близките си хора и цени всеки миг, в който семейството заедно се радва на уют и споделеност. През горещите летни дни, Стоичков е отдал цялото си внимание на своите внуци и се стреми да създава незабравими преживявания с тях.

"Времето лети, затова на макс с внуците"

Легендарният футболист често споделя моменти с близките си в социалните мрежи. И този път, Христо Стоичков не пропусна да зарадва феновете с трогателни кадри на внуците си. Футболната звезда публикува емоционални летни снимки с децата, като към тях написа: "Времето лети, затова на макс с внуците!"

Колекцията от семейни кадри показва различни преживявания на Христо Стоичков и внуците му. От плажа до уюта на дома. Винаги заедно и винаги щастливи. На всички снимки футболистът и децата са усмихнати и развълнувани, радвайки се на взаимната си компания и времето, прекарано заедно. Повече от ясно е, че внуците обожават да се забавляват с дядо си, а той няма търпение за следващото им приключение.

С любов към най-голямата награда - семейството

Само преди броени дни, големият футболист отново публично показа колко силно е привързан към семейството си, като отправи емоционално пожелание към голямата си дъщеря Михаела, по случай рождения ѝ ден, в социалните мрежи.

„Честит рожден ден, Мика! Желая ти всичко най-хубаво! На първо място здраве! И безкрайно много сбъднати мечти“, написа тогава Стоичков в своя Facebook профил. Пожеланието беше съпроводено, разбира се, и от мила тяхна снимка на фона на красив залез.

Връзката между Христо Стоичков и Мика през годините често е била повод за медийно внимание. Самият футболист неведнъж е споделял колко специална е ролята на дъщерите му в неговия живот. За него Михаела е не само част от семейството му, но и човек, който го вдъхновява. В един от своите рождени поздрави към нея той си припомни и символичния момент от Мондиал 1994, когато победата на България над Германия съвпада с рождения ден на Мика.

Михаела е майка на 9-годишната Миа Кристина и определено е изключително щастлива, когато вижда колко много Христо Стоичков обича ролята си на дядо. Семейството е било и остава една от най-важните теми в публикациите му, в които често присъстват съпругата му Мариана, дъщерите му и внуците му.

Припомняме, че през 2016 г. Мика Стоичкова се омъжи във Флорида за турчина Айкут, но три години по-късно се разделиха. Те имат дъщеричка на име Миа, която е на 7 години. През 2022 г. тя обяви, че има нов мъж до себе си, а именно сегашният ѝ партньор - Мартин Трайков - архитект, който също има едно дете от първия си брак. Двамата вдигнаха морска сватба в Созопол през юли 2024 г.

Другата дъщеря на Стоичков – Христина, се омъжи през 2016 г. за тенисиста Лука Белич, но също се разведе. В момента тя е с Карлос Креспо. Двамата имат син – Христо Хулиен Креспо Стоичков, който се роди през октомври 2024 г. и е първият внук на Камата от по-малката му дъщеря.