Зад големите футболни победи, световната слава и легендарния номер 8 стои един баща, за когото най-ценният трофей винаги е бил семейството. Звездата на българския футбол Христо Стоичков отправи емоционално пожелание към голямата си дъщеря Михаела, по случай рождения ѝ ден, в социалните мрежи.

„Честит рожден ден, Мика! Желая ти всичко най-хубаво! На първо място здраве! И безкрайно много сбъднати мечти“, написа Стоичков в своя Facebook профил.

Пожеланието беше съпроводено, разбира се, и от мила тяхна снимка на фона на красив залез.

Краткото пожелание събира в себе си най-важните думи, които един родител може да отправи към детето си.

Връзката между Христо Стоичков и Мика през годините често е била повод за медийно внимание. Самият футболист неведнъж е споделял колко специална е ролята на дъщерите му в неговия живот. За него Михаела е не само част от семейството му, но и човек, който го вдъхновява.

В един от своите рождени поздрави към нея той си припомни и символичния момент от Мондиал 1994, когато победата на България над Германия съвпада с рождения ден на Мика.

Мика е майка на 9-годишната Миа Кристина, а Христо Стоичков неведнъж е показвал колко силно обича ролята си на дядо. Семейството остава една от най-важните теми в публикациите му, в които често присъстват съпругата му Мариана, дъщерите му и внуците му.

Снимка: https://www.facebook.com/H8SHristoStoitchkov

Припомняме, че през 2016 г. Мика Стоичкова се омъжи във Флорида за турчина Айкут, но три години по-късно се разделиха. Те имат дъщеричка на име Миа, която е на 7 години.

През 2022 г. тя обяви, че има нов мъж до себе си, а именно сегашният ѝ партньор - Мартин Трайков - архитект, който също има едно дете от първия си брак.

Двамата вдигнаха морска сватба в Созопол през юли 2024 г.

Другата дъщеря на Стоичков – Христина, се омъжи през 2016 г. за тенисиста Лука Белич, но също се разведе.

В момента тя е с Карлос Креспо. Двамата имат син – Христо Хулиен Креспо Стоичков, който се роди през октомври 2024 г. и е първият внук на Камата от по-малката му дъщеря.