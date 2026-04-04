Легендата на българския футбол - Христо Стоичков отново показа на своите фенове колко важна е за него любовта и колко ценно е семейството. Любимата му жена Мариана, която държи ключа за сърцето му вече 38 години, празнува рожден ден, а той не спира да изразява възхищението, което тя буди у него с всеки свой жест.

Ти си вдъхновение, сила и класа в най-чистата й форма!

Носителят на "Златната топка" отправи емоционално и дълбоко послание към съпругата си Мариана на нейния специален ден. В социалните си мрежи, големият спортист изрази обожанието си към любимата жена и онова вдъхновение, което тя не спира да носи на сърцето му.

"Честит рожден ден, любов моя Мариана!

Ти не cu просто жена - ти си вдъхновение, сила и

класа в най-чистата им форма. До теб Всичко има смисъл, а светът е по-красив, по-ярък и по-истински.Обожавам те!"

Христо Стоичков умее да открива смисъла в очите на любимата, в очите на децата и внуците. Да бъде щастлив и благодарен за голямото, сплотено семейство, което има. Той демонстрира любовта си към Мариана във всеки удобен момент и това само по себе си прави техния свят още по-красив!

38 години любов, която не остарява

Стоичков е женен за Мариана Стоичкова, която нарича "моята Златна топка" от цели 38 години — двойката се запознава в началото на 80-те години, още преди началото на неговата световна кариера, и оттогава са заедно. На 7 февруари, двамата отбелязаха годишнина от сватбата си, а Стоичков публикува тяхна обща снимка в социалните си мрежи, като към нея написа:

"38 години винаги заедно, винаги! Благодаря ти, че на този 7 февруари ми каза Да! Това е победата на живота ми! Обичам те безкрайно!" Двете им дъщери са Христина и Михаела, а Христо и Мариана вече имат и внучка на име Миа - още едно щастие в задружното семейство на футболната ни легенда.

Припомняме, че на 8 февруари, цяла България отпразнува заедно със Стоичков неговия 60-годишен юбилей - изпращайки му безброй пожелания и изразявайки най-топли чувства. Самият Христо отбеляза личния си празник по най-бляскав начин – с пищно тържество, заобиколен от близки хора. За случая той бе избрал луксозен столичен ресторант, където посрещна своите приятели, сред които и редица популярни личности – спортисти, музиканти и изпълнители.