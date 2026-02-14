Легендата на българския футбол Христо Стоичков отбеляза своя незабравим житейски юбилей на 8 февруари. Големият спортист навърши 60 години - щастлив и с най-близките хора до себе си. Днес, на Свети Валентин, той отправи едно изключително важно послание към всички свои фенове.

Легендарният Стоичков се радва на безкрайна любов от семейството, приятелите и феновете си. Едва преди дни, по повод юбилея си, футболистът получи хиляди пожелания от познати и непознати и това определено успя силно да стопли сърцето му.

Той е благодарен и истински щастлив от даровете на живота. Споделя своята радост и с широката аудитория чрез социалните си мрежи. На 14 февруари - най-романтичния ден в годината, Христо Стоичков не пропусна да отправи емоционално и важно послание към всички последователи и фенове.

"Mоят Свети Валентин дойде шест дни по-рано! Обичайте се така, както ние! Незабравими моменти от юбилея ми с най-скъпи на сърцето ми хора!

Весели празници и наздраве!"

С този апел за любов, Христо Стоичков ни напомним колко е важно да ценим и уважаваме онези, които са най-скъпи на сърцата ни. Към трогателната публикация, той беше добавил и кадри от бляскавия си юбилей. Във Фейсбук поста бяха отбелязани и едни от най-известните ни български изпълнители, сред които Тони Димитрова, Васил Найденов и Орлин Горанов.

Припомняме, че преди дни футболната легенда отбеляза своя юбилей по-възможно най-бляскав начин – с пищно тържество. За случая той бе избрал луксозен столичен ресторант, където посрещна свои приятели, сред които и редица популярни личности – спортисти, музиканти и изпълнители.

Снимка: facebook.com/millena.stefanova



