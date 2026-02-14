Легендата на българския футбол Христо Стоичков отбеляза своя незабравим житейски юбилей на 8 февруари. Големият спортист навърши 60 години - щастлив и с най-близките хора до себе си. Днес, на Свети Валентин, той отправи едно изключително важно послание към всички свои фенове.
Легендарният Стоичков се радва на безкрайна любов от семейството, приятелите и феновете си. Едва преди дни, по повод юбилея си, футболистът получи хиляди пожелания от познати и непознати и това определено успя силно да стопли сърцето му.
Той е благодарен и истински щастлив от даровете на живота. Споделя своята радост и с широката аудитория чрез социалните си мрежи. На 14 февруари - най-романтичния ден в годината, Христо Стоичков не пропусна да отправи емоционално и важно послание към всички последователи и фенове.
"Mоят Свети Валентин дойде шест дни по-рано! Обичайте се така, както ние! Незабравими моменти от юбилея ми с най-скъпи на сърцето ми хора!
