Един от най-великите български футболисти - Христо Стоичков отбеляза своя 60-годишен юбилей. На 8 февруари големият спортист направи личната си равносметка за годините, които оставя зад себе си – изпълнени с предизвикателства, но и с огромни успехи.

Христо отпразнува рождения си ден в компанията на свои близки и приятели – в луксозен ресторант, огрян от стотици светлини, музика и добро настроение. Но както се оказа, помещението не бе достатъчно голямо, за да събере всички онези, които искаха да поднесат своята обич и уважение към футболната звезда.

Спортисти, изпълнители и звезди от шоубизнеса се присъединиха към събитието, изразявайки почитанията си към Христо Стоичков - чрез песни, танци или вълнуващи речи.

Неотлъчно до футболиста бе съпругата Мариана, с която ден преди юбилея отбелязаха 38 години брачен живот.

Снимка: facebook.com/millena.stefanova

Тук, разбира се, бяха и двете му дъщери – Михаела и Христина, които от години живеят в чужбина, но бяха пристигнали специално в страната за празника на своя баща. А несъмнено най-важно място заемаше 9-годишната внучка Миа, дъщеря на Михаела – на която се падна честта да разчупи, буквално, тортата на дядо си, която бе във форма на златна топка.

Снимка: facebook.com/millena.stefanova

За случая Мариана бе заложила на дълга рокля с втален силует и дължина до земята - обсипана с блестящи пайети. А ръкавите от фина тюлена материя придаваха допълнителна доза пищност. Христо носеше тъмен костюм с класическа кройка, а вратовръзката бе заменил с папионка.

Снимка: facebook.com/millena.stefanova

Снимка: facebook.com/millena.stefanova

Един от най-вълнуващите моменти, бе танцът на Стоичков и Мариана – за който те останаха сами на сцената, под светлината на прожекторите. Танцът бе под звуците на романтичната песен „Светът е за двама“, изпълнена лично за случая от Орлин Горанов.

Снимка: facebook.com/millena.stefanova

Христо не пропусна да се присъедини и към братя Аргирови и Тони Димитрова за общ музикален поздрав – който вдъхнови мнозина от присъстващите да се хванат на хоро.

Снимка: facebook.com/millena.stefanova

Песен в чест на Христо изпя и Васил Найденов – в неговия емблематичен и неподправен стил.

Снимка: facebook.com/millena.stefanova

Внучката Миа, подобно на дядо си, също се качи на сцената – по време на изпълнението на DARA.

Снимка: facebook.com/millena.stefanova

Снимка: facebook.com/millena.stefanova

Още много звездни имена се откроиха сред гостите - Слави Бинев и съпругата му Мария, футболистите от от Световното първенство в САЩ 1994. Рафи Бохосян, който бе влязъл в ролята на водещ, младият певец Филип Донков, актьорите Луиза Григорова и Димитър Рачков.

Снимка: facebook.com/millena.stefanova

А коментарите, които заляха социалните мрежи в последните дни са най-голямото доказателство за любовта и признанието на българите към постиженията на Христо Стоичков. Човек, който истински прослави страната ни и се превърна в национален символ.



„Жив и здрав!Кой каквото и да пише, малко е. Когато кажеш някъде в чужбина, че си от България, отворът е: „Ааа Стоичков“!“. „Бъди честит и благословен! Ти заслужаваш тази голяма народна любов!“. „Честит да си, Ице, здраве, щастие и късмет на цялото семейство!“ – са само част от топлите думи, които хората отправиха към големия футболист.

