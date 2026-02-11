Четири българки, един общ стремеж и хиляди часове труд в смразяващият дъх на зимата в името на една мечта – олимпийския връх. Те са красиви, безстрашни и готови за битка, а зад гърба си оставят всичко, за да представят България на най-големия спортен форум.

През февруари 2026 г. очите на целия свят са вперени в пистите на Милано и Кортина. Докато някои от българските момичета вече познават олимпийския огън, за едно от тях това е голямото бойно кръщение. Зад всяка секунда преднина на трасето стоят лични истории, които превръщат тези атлети в истински героини на нашето време.

Големият дебют на Лора Христова

Докато останалите три момичета вече са усещали олимпийската тръпка, за Лора Христова това е първото голямо стъпване на този форум. Тя е младият талант на отбора, който притежава изключително стабилни показатели в стрелбата през сезона. Нейната мотивация идва още от детството в малката общност на града, в който израства - Троян, където спортът не е забавление, а е начин на живот.

Милена Тодорова – майка, лидер и вдъхновение

Милена Тодорова спокойно може да бъде наречена жената, която пренаписва историята. След като през 2025 г. става първата българка от две десетилетия с подиуми за Световната купа, през 2026 г. тя излиза на своята трета Олимпиада (след Пьонгчанг и Пекин).

Голямата победа на Милена обаче е извън пистата. Тя и нейният партньор в живота и спорта – Владимир Илиев, са родители на малката Ивайла. Момиченцето много често пътува с тях по състезания, а Милена често споделя, че помощта на нейната майка е ключова за успешното съчетаване на спорта и семейството. Повече за двамата прочете тук:

Милена е от онези дами, които знаят за казармата, но не защото е била там, а от трогателните разкази на мъжа до себе си. В интервю за bTV Sport Владимир обяснява, че много биатлонисти са част от армейски структури и участват в военни спортни игри, които имитират условия много подобни на армейски — както в смисъла на дисциплина, така и на ежедневие. Илиев обяснява, че когато участват във военните спортни игри, те действително живеят и тренират в условия, които наподобяват казарма. Това включва жилищни условия от тзи тип, ежедневен ред, хранене в столова заедно с други военнослужещи и дисциплина, която свързва отбора по много специален и силен начин.

Валентина Димитрова, което укротява хаоса за 28 секунди

Валя е от онези спортисти, които доказват, че биатлонът е колкото физика, толкова и чиста математика. Тя съчетава бързите ски с желязната дисциплина на стрелбището, но нейната суперсила се крие в нещо неочаквано. Докато мнозина се борят с напрежението чрез медитация, хобито на Валя е светкавичното мислене – тя реди кубчето на Рубик за феноменалните 28 секунди! За нея това не е само игра, а нейният начин да „изключи“ шума на тълпата и да тренира ума си за секундите, в които трябва да бъде безпощадно точна. Така, когато застане на огневата линия, тя запазва ледено спокойствие, подреждайки мислите си точно толкова бързо, колкото и цветните квадратчета на кубчето. Повече по темата прочетете тук:

Мария Здравкова и тежестта на българското знаме

За Мария Здравкова това също е поредно участие на най-високо ниво. Родената в Берковица биатлонистка вече има зад гърба си едно от най-големите си лични признания – тя бе знаменосец на България на Олимпийските игри в Пекин 2022. Освен със спортните си качества, Мария се отличава със спокойствие, дисциплина и изключителна устойчивост под напрежение. Тя е сред най-стабилните състезателки в щафетата и често играе ролята на неформален лидер в отбора. През 2026 г. тя отново е стожер на женската щафета, внасяйки увереност и баланс благодарение на своя дългогодишен международен опит и уважението, което има сред съотборничките си.

