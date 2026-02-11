Възрастта никога не e била пречка за 52-годишната шампионка в паралелния гигантски слалом по сноуборд Клаудия Рийглер. Тя все още изпитва радостта от състезанието и от това да бъде олимпиец. Родена през 1973 г., тя наскоро завърши петите си Зимни олимпийски игри, като беше определена за най-възрастната жена спортистка, участвала някога в Игрите.

На 8 февруари в снежния парк Ливиньо тя достигна до осминафиналите в паралелния гигантски слалом по сноуборд, преди да бъде елиминирана от двукратната олимпийска шампионка Естер Ледецка - 22 години по-млада от нея и с над секунда по-бърза в този ден.

Загубата обаче нямаше значение. Може би това е перспективата, която идва с възрастта. Защото за Риглер не победата я прави най-щастлива, а плъзгането по склона.

В международния елит в паралелния гигантски слалом на Зимните олимпийски игри взе участие и българската гордост Малена Замфирова - само на 16 години!

Риглер дебютира в Световната купа през 1994 г., а през 1999 г. спечели наградата „Харли Дейвидсън“ за победата си в паралелния гигантски слалом от Световната купа. На 30 години, по думите ѝ, треньор ѝ казва, че е „твърде стара“ и няма да спечели повече състезания. Според него тя вече е в низходяща траектория. Този момент се превръща в нейно гориво. „Ще го направя сама“, спомня си, че си е казала тя. И през следващите 22 години продължава да се състезава, доказвайки, че скептиците грешат.

„Ние сами си поставяме граници“, каза Риглер след последното си състезание в Ливиньо. „Все още мога да се състезавам с младите.“

Паралелният гигантски слалом не е спорт за хора със слаби сърца. Дисциплината изисква скорост и прецизност, тъй като състезателите се спускат един до друг по почти идентични трасета, слаломирайки около вратите.

През годините в подготовката ѝ не се променя драстично нито тренировъчният режим, нито храненето. „Храня се здравословно, не ходя в Макдоналдс“, каза тя.

Въпреки че движението на врата ѝ е леко ограничено и това ѝ пречи да използва щанга, тя започва да тренира с тежести, използвайки нови високотехнологични уреди. Тайната ѝ да остане мотивирана е да слуша тялото си и да опитва нови неща.

„Ако трябва да правя едно и също нещо всеки ден, се уморявам“, обясни тя.

Австрийката, която завърши втора на Световната купа в Янцин, Китай, през 2024 г., се обучава и като невроментален треньор, фокусирайки се върху пренастройването на мисловните модели. „Наистина се грижа за тялото, ума и душата си“, каза тя.

Има ли обаче пропаст между нея и по-младите ѝ конкурентки? Тя самата се възприема като „едно от момичетата“. „Това ме поддържа млада“, каза Риглер и допълни, че ѝ е приятно, когато по-младите спортистки я питат за съвет.

Често има погрешно схващане, че след като жените достигнат определена възраст, те вече са излишни, заменени от „младата кръв“. „Някой трябва да покаже какво е възможно. Линдзи Вон го показва, Естер Ледецка го показва. Трябва да разчупим тези граници“, каза Риглер.

Когато навърши 40 години, тя преживя труден сезон и съмненията не закъсняха. Появи се вълна от коментари: „Твърде стара си!“

Година по-късно, на 41, тя спечели злато на Световното първенство през 2015 г. на родна земя - връхна точка в кариерата ѝ. Родителите на Риглер, въпреки че не разполагаха с много средства, никога не казаха „не“ нито на нея, нито на сестра ѝ Мануела - двукратна олимпийска състезателка и световна шампионка по паралелен гигантски слалом през 2005 г. „Прави това, което обичаш, опитай всичко“, съветвали са те дъщерите си.

Очите ѝ се насълзяват, когато си спомня за баща си, който почина преди няколко години. „Майка ми има огромно положително влияние“, каза тя. „И татко ми също - знам, че е тук.“

На въпроса какъв съвет би дала на по-младото си аз, тя отговори пред The New York Times: „Нека говорят. Слушайте сърцето си. Следвайте пътя си.“

