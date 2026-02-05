Зимните олимпийски и параолимпийски игри в Милано-Кортина 2026 започват на 6 февруари. Два симпатични хермелина (вид белки) на име Тина и Мило са символите на събитието. Те са създадени да представят съвременния италиански дух и са определени от организаторите като „първите талисмани от поколението Z“.

Освен че са изключително бързи и гъвкави (точно като атлетите), хермелините имат уникалната способност да сменят цвета на козината си според сезона – от кафяво през лятото до чисто бяло през зимата. Това е метафора за трансформацията, която всеки спортист претърпява по време на подготовката си.

Кои са Тина и Мило?

Тина е със светла козина и е официалният талисман на Олимпийските игри. Името ѝ идва от Кортина (д'Ампецо). Кортѝна д'Ампѐцо е град в североизточна Италия, с население малко над 6000 души. Точно това място ще се превърне в център на спортния олимпийски дух. Талисманът Тина е представена като творческа личност, почитателка на изкуството и музиката, която вярва, че красотата може да промени света. Нейното мото е „Мечтай смело!“.

Мило е нейният по-малък брат. Той е с кафява козина и е талисман на Параолимпийските игри. Името му идва от Милано. Но има и друго значение. То е съкращение от италианското "Emilio", което означава "съперник" или "усърден" – съвсем подходящо за спортист! Мило е роден без една лапа, но това не го спира – той е представен като изключително изобретателен и е открил как да използва опашката си, за да преодолява физическите препятствя. Също като параолимпийците, родени или с придобити физически недъзи, които обаче успяват да преодолеят със силен дух и воля. Мило символизира устойчивостта и силата на духа.

Тина и Мило обаче не са сами. Те са придружават от шест малки кокичета, наречени „Фло“. Тези малки цветчета символизират прераждането и устойчивостта (тъй като кокичето е първото цвете, което си проправя път през снега). Всяко от тях има различен аксесоар - ски маска, шал, очила, и добавя нотка забава към олимпийската визия.

Плюшени играчки за спомен

Официалните плюшени играчки се произвеждат от известната италианска марка Trudi, известна с високото си качество и внимание към детайла. Талисманите се предлагат в различни размери – от малки ключодържатели (13 см) до големи варианти на играчки за гушкане (35 см).



Тина е облечена със стилна жилетка и има емблемата на Олимпийските игри.

Мило носи червена жилетка и емблемата на Параолимпийските игри.

The Flo също се предлагат като меки играчки, всяка със своя уникален характер.

Талисманите не са дело на професионални дизайнери, а са избрани след национален конкурс в италианските училища. Идеята за хермелините е на ученици от Калабрия (Южна Италия), а кокичетата са нарисувани от деца от Ломбардия (Северна Италия). Това прави играчките още по-специални, тъй като носят чистото детско въображение.

Най-запомнящите се зимни олимпийски талисмани през годините

Пекин 2022 – Бинг Дуен Дуен; една от най-големите звезди на последните игри е панда. Облечена в „скафандър" от чист лед, тя символизира модерните технологии и гостоприемството на Китай. Опашките за плюшената ѝ версия по магазините са километрични!

Пьонгчанг 2018 – Сухоранг; белият тигър е свещено животно-пазител в корейската митология. Името му съчетава думите за "защита" и "тигър", а неговият бял цвят символизираше снега и леда на зимните спортове.

Сочи 2014 – Леопардът, Полярната мечка и Заекът; за първи път в историята Русия избира трио талисмани чрез мащабно телевизионно гласуване. Всеки от тях представлява различен аспект на руската природа и спортен дух.

Ванкувър 2010 – Мига, Куатчи и Суми; тези симпатични герои са вдъхновени от легендите на канадските индианци. Мига е „морска мечка", Куатчи е митичният Саскуоч (Йети), а Суми е животно-дух с крила на гръмотевична птица.

Торино 2006 – Неве и Глиз; предишната италианска олимпиада залага на креативността. Вместо животни, талисманите са Неве - нежна снежна топка в червено) и Глиз - синьо ледено кубче. Те символизират елегантността и скоростта.

Солт Лейк Сити 2002 – Паудър, Копър и Коул; тройката – заек, койот и черна мечка – олицетворява олимпийското мото „По-бързо, по-високо, по-силно". Имената им са препратка към природните богатства на Юта: снега, медта и въглищата.

Лилихамер 1994 – Хокон и Кристин: Норвегия представи първите талисмани в човешки образ. Двете деца, облечени като средновековни викинги, напомнят за историческите корени на страната домакин.

Калгари 1988 – Хауди и Хиди; тези бели мечки са истински каубои!. Облечени в карирани ризи и с големи шапки, те са първият дует талисмани в историята.

Инсбрук 1976 – Шниер; Първият официален зимен талисман е усмихнат снежен човек с тиролска шапка, който се превръща в истински символ на австрийското гостоприемство.

Талисманите на Зимните игри винаги са били огледало на културата на страната домакин. Те са й едни от най-големите фенове на спортистите, които участват, като ги подкрепят и поддържат доброто настроение на публиката.

