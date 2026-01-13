В епоха, в която технологиите навлизат все по-често в живота ни, Мируми, малка играчка робот с очарователни движения и сладки изражения, успя да привлече вниманието на хора от всички възрасти. С иновативния си дизайн Мируми се стреми да надмине успеха на добре познатото Лабубу, което виждахме да виси на чанти за десетки хиляди долари.

Мируми е малка, пухкава и изключително сладка играчка, чийто дизайн съчетава чертите на кученце и жестовете досущ като на ленивец. Заоблените ѝ форми и меката козина я правят изключително приятна на допир, а очарователните ѝ изражения и игриви движения добавят допълнителен чар. Мируми вече е завладяла Азия с външния си вид.

Чрез естествеността на движенията си, играчката сякаш оживява. Това, което привлича купувачите е усещането, че това не е просто играчка, а малко същество със собствена индивидуалност. То реагира на заобикалящата го среда. Неговите действия включват движение на главата, интересни изражения и любопитно поведение.

Наследникът на Лабубу има за цел да революционизира пазар, където почти няма конкуренти. Проектиран да пресъздава естествени и детски реакции, този пухкав робот-ключодържател се държи периодично, вместо да остава активен постоянно. От време на време се оглежда, реагира, когато е погален, и поглежда настрани, когато го приближите към себе си.

Колко струва Мируми?

Тази играчка е луксозна новост, а не продукт за масовия пазар, и беше пусната на пазара на базова цена между 37 и 48 евро.

Снимка: https://www.instagram.com

Лесно може да се сбърка за обикновена играчка, но всъщност е робот, предназначен за аксесоар за чанти или дрехи, обвит в мека материя, захранван от акумулаторна батерия. Разработен от Yukai Engineering, базирана в Токио компания за роботика, известна със създаването на игриви, емоционално ангажиращи роботи, той е оборудван със сензори за близост и движение, които "усещат" движение, близост и допир. На изложението за потребителска електроника (CES) 2025 в Лас Вегас, Мируми беше представен за първи път на световна аудитория.

