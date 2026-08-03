Ариана Гранде планира да се отдръпне от светлините на прожекторите след края на настоящото си турне „Eternal Sunshine Tour“. Решението на певицата идва след години на непрекъснат обществен интерес, коментари и критики към личния ѝ живот и външния ѝ вид.

Представител на звездата потвърди пред списание People, че след финалния концерт от обиколката си Ариана ще си даде заслужена пауза от публичните ангажименти. По думите му тя иска да приключи турнето по най-добрия начин - в добро здраве и щастлива, след което да се оттегли за известно време от постоянния медиен интерес и натиска, съпътстващ известността ѝ.

Като част от решението си Гранде се отказва и от участието си в новата лондонска постановка на мюзикъла „Sunday in the Park With George“ („Неделя в парка с Джордж“). Певицата трябваше да направи своя дебют на сцената на Уест Енд през 2027 г. и да си партнира със своя колега от филма „Злосторница“ Джонатан Бейли. Продукцията обаче ще продължи по план, като на нейно място ще бъде избран друг актьор.

Новината идва на фона на засилените коментари в социалните мрежи за външния вид и теглото на певицата след излизането на видеоклипа към песента „Petal“. Част от феновете изразиха притеснение за здравето ѝ, но близък до Гранде източник увери, че тя е в отлично състояние и се справя с огромното натоварване на концертите си.

Снимка: Getty Images

Самата Гранде неведнъж е говорила за негативното влияние от коментарите, които са насочени към теглото на хората и е призовавала феновете си да бъдат по-внимателни, когато обсъждат нечий външен вид. Според нея подобни думи могат да бъдат нараняващи, дори когато са представени като загриженост.

В момента изпълнителката е в разгара на „Eternal Sunshine Tour“, което приключва с концерт в Лондон на 1 септември. След това една от най-успешните поп звезди на своето поколение ще се оттегли временно, за да се посвети на себе си и живота извън сцената.