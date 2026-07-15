Във футбола има безброй приказки за шумни раздели, светски скандали и бурни романси. Историята на Хари Кейн обаче е съвсем различна. Тя няма драматични обрати, а е изградена върху приятелство, доверие и любов, започнала още в ученическите години. Днес капитанът на Англия е сред най-великите нападатели на своето поколение, но до него продължава да стои същото момиче, което е срещнал в училище - Кейти Гудланд.

На Световното първенство Хари Кейн отново показа защо името му вече е записано сред най-големите голмайстори в историята на английския футбол. На Мондиал 2026 Кейн отново е сред ключовите фигури за „Трите лъва“, като вече е сред най-резултатните играчи на турнира.

Довечера предстои един от най-очакваните мачове на първенството - Англия срещу Аржентина, полуфинал, в който Кейн ще се изправи срещу шампиона от последното Световно и срещу легендата Лионел Меси. Двубоят носи не само спортно напрежение, но и история – сблъсък между две футболни нации с десетилетия съперничество. За Кейн това е поредният шанс да напише нова страница от своята история.

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Любов, която започва преди славата

Хари Кейн и Кейти Гудланд израстват в Чингфорд, Източен Лондон, и учат заедно в Chingford Foundation School. Запознават се като деца, а като тийнейджъри приятелството им постепенно прераства в любов.

Докато Кейн прави първите си стъпки в академията на Тотнъм и мечтае за големия футбол, Кейти е до него във всеки труден момент - много преди светът да научи името му. Самият футболист неведнъж е признавал, че именно това прави връзката им толкова силна.

Снимка: Getty Images

За разлика от много половинки на световноизвестни футболисти, Гудланд никога не търси светлината на прожекторите. Тя завършва спортни науки в Middlesex University и работи като фитнес инструктор. Любовта към спорта е едно от нещата, които я свързват с Хари още от младежките им години.

"Тя е видяла цялата ми кариера - още преди хората да знаят кой съм", споделя Кейн в едно от интервютата си.

Романтично предложение на Бахамите

След повече от десет години заедно Хари избира райските Бахами, за да направи следващата голяма крачка.

През юли 2017 г. той пада на коляно на плажа и предлага брак на своята любима. Снимката от годежа мигновено обикаля света, а две години по-късно двамата си казват заветното „Да“ на дискретна церемония край морето.

След сватбата футболистът публикува кратко послание, което развълнува милиони фенове:

"Най-накрая се ожених за най-добрата си приятелка."

Щастливо семейство с четири деца

Днес Хари и Кейти са родители на Айви, Вивиан, Луис и най-малкия Хенри.

Снимка: Getty Images

След трансфера на Кейн в Байерн Мюнхен през 2023 г. цялото семейство се премества в Германия, където започва нов етап от живота си. Въпреки огромната популярност на английския национал, двамата продължават да пазят личното си пространство и рядко показват децата си в социалните мрежи.

Макар да е една от най-големите звезди в световния футбол, Кейн рядко попада на първите страници на таблоидите. Той е известен с изключителната си дисциплина, почти не употребява алкохол по време на сезона, не пуши и следва стриктен тренировъчен режим.

През 2022 г. основава Harry Kane Foundation - организация, която работи за повишаване на информираността относно психичното здраве и насърчава хората да говорят открито за емоционалните си трудности.

Снимка: Getty Images

От момчето от Тотнъм до легенда на английския футбол

Докато личният му живот остава забележително спокоен, кариерата на Хари Кейн се превръща в истинска футболна приказка. След периоди под наем в Лейтън Ориент, Милуол, Норич и Лестър той се утвърждава като голямата звезда на Тотнъм Хотспър.

Хари Кейн е сред най-награждаваните нападатели на последното десетилетие.

Снимка: Getty Images

Сред най-престижните му отличия са: