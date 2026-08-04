Обичайно светът изглежда огромен. Но в тесните улички на Сен Тропе - между яхтеното пристанище, сладоледените салони и луксозните ресторанти, враждуващото семейство Бекъм се оказа почти на крачка от случайна среща.

Дейвид и Виктория Бекъм в момента прекарват лятната си почивка на борда на 40-метровата си суперяхта „Seven“ край плаж Пампелон. Мястото е световноизвестно с бляскавия си начин на живот и ексклузивните плажни клубове.

Двойката е придружена от синът им Ромео, неговата приятелка Ким Търнбул и дъщеря им Харпър. Дотук всичко изглежда като идилична семейна ваканция.

Къде е Бруклин Бекъм?

Но историята всъщност е доста заплетена - защото по същото време Бруклин Бекъм, който вече от няколко години е отчужден от родителите си, също е на почивка в бляскавия френски курорт. Той е придружен от съпругата си Никола Пелц.

И още нещо любопитно - Бруклин е пристигнал от Лос Анджелис в Сен Тропе по покана на своя световноизвестен кръстник Елтън Джон и е прекарал няколко дни на борда на луксозната яхта на певеца.

На метри един от друг

Според източник, цитиран от британския вестник „Daily Mail“, Бруклин, Дейвид и Виктория са се разминали ‚на косъм‘ в центъра на френския курорт. Докато двойката се е наслаждавала на вечеря в известен луксозен ресторант, разположен близо до пристанището, синът им е бил на разходка с половинката си, Елтън Джон и неговия съпруг Дейвид Фърниш.

Източникът уточнява дори, че разстоянието между двете групи е било „само около 400 метра“, или приблизително пет минути пеша. „Това можеше да бъде първата им лична среща от много време насам. Вероятно всички са облекчени, че не се случи, предвид настоящото напрежение. Щеше да бъде изключително неловък момент“, разказва още той.

Може ли Елтън Джон да помогне за помирението

На фона на семейната драма мнозина се питат дали именно легендарният певец, който е близък приятел на семейство Бекъм от над две десетилетия и кръстник на Бруклин, може да бъде човекът, който да помогне за възстановяването на отношенията. Самият Елтън Джон не е чужд на семейни конфликти и трудни моменти. И именно затова някои вярват, че човек с неговия житейски опит би могъл да помогне за стопяването на напрежението и да насърчи Бруклин отново да се сближи с родителите си.

По-скоро обаче изглежда, че на този етап изпълнителят няма намерение да заема страна. Според близки до семейството, той разбира колко сложни могат да бъдат семейните отношения и просто иска да остане подкрепящ кръстник на Бруклин.

Във видеото - вижте момента, в който Дейвид Бекъм бе удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд: