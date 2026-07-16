Ники Кънчев се снима със световноизвестното семейство Бекъм преди полуфинала между Англия и Аржентина на Световното първенство по футбол през 2026 г.
Емблематичният водещ на „Стани богат“ успя да си направи два кадъра – както с бившия футболист Дейвид Бекъм, така и с Виктория Бекъм, която е певица и дизайнер.
За съжаление, семейство Бекъм нямаше повод за празнуване, след като Англия не успя да се класира за финала на Мондиал 2026 и отстъпи на Аржентина с 1:2.
Под публикацията на журналиста заваляха хумористични коментари. Някои от почитателите на водещия дори го подтикнаха да покани известната фамилия в емблематичното предаване.
„Да поканиш семейство Бекъм в „Стани богат“!“ и „Тези пък, като видят някой известен, веднага се лепват за снимка! Много са нахални!“, гласят част от коментарите във Facebook.
Ники Кънчев е в САЩ, където присъства на мачове от Световното първенство, за които биха му завидели много футболни фенове. Той успя да се снима и с легендарния испански футболист Фернандо Йеро.
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