Ники Кънчев се снима със световноизвестното семейство Бекъм преди полуфинала между Англия и Аржентина на Световното първенство по футбол през 2026 г.

Емблематичният водещ на „Стани богат“ успя да си направи два кадъра – както с бившия футболист Дейвид Бекъм, така и с Виктория Бекъм, която е певица и дизайнер.

"Семейство Бекъм! Тук в Щатите те са икони! Дейвид, който вдигна футбола из тези ширини на ново ниво и Виктория, все още зашеметяваща. Както във времената на “Спайс гърлс”!

Тяхната Англия играе днес! Вие за кого сте?", написа Кънчев към кадрите.





Снимка: Facebook

За съжаление, семейство Бекъм нямаше повод за празнуване, след като Англия не успя да се класира за финала на Мондиал 2026 и отстъпи на Аржентина с 1:2.

Под публикацията на журналиста заваляха хумористични коментари. Някои от почитателите на водещия дори го подтикнаха да покани известната фамилия в емблематичното предаване.

Снимка: Facebook

„Да поканиш семейство Бекъм в „Стани богат“!“ и „Тези пък, като видят някой известен, веднага се лепват за снимка! Много са нахални!“, гласят част от коментарите във Facebook.

Ники Кънчев е в САЩ, където присъства на мачове от Световното първенство, за които биха му завидели много футболни фенове. Той успя да се снима и с легендарния испански футболист Фернандо Йеро.

Снимка: Facebook

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