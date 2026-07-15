Испания се класира за финала на Световното първенство 2026, след като победи Франция с 2:0 в полуфинала на стадиона в Арлингтън, Тексас. "Ла Роха" доминираше през по-голямата част от двубоя и заслужено стигна до успеха с голове на Микел Оярсабал от дузпа и Педро Поро, докато французите така и не намериха отговор на силната игра на испанците. След последния съдийски сигнал селекцията на Испания си осигури място във финала, а Франция ще играе за третото място.

Но както често се случва на големи футболни форуми в САЩ, шоуто не беше само на терена. По трибуните имаше истински парад на знаменитости от Холивуд, спорта и шоубизнеса, а камерите не спираха да ги показват по време на срещата.

Тимъти Шаламе

Един от най-коментираните моменти извън футбола беше присъствието на актьора от "Дюн" Тимъти Шаламе. Той пристигна на стадиона с яке на Франция, демонстрирайки подкрепата си към "петлите".

Снимка: Reuters

Оказа се обаче, че именно той останал най-впечатлен. Преди началото на срещата Шаламе се срещна с прочутите мажоретки на Dallas Cowboys, поздрави ги лично, прегърна няколко от тях и с усмивка призна пред камерата, че е онемял от вълнение.

Видеото беше публикувано в Instagram профилите на Dallas Cowboys Cheerleaders и NFL и бързо се превърна в една от най-гледаните публикации около полуфинала.

Дейвид и Виктория Бекъм

Сред VIP гостите бяха и семейство Бекъм. Двамата изгледаха двубоя от специалната ложа, а когато образите им се появиха на огромните видеостени на стадиона, зрителите реагираха с бурни аплодисменти.

Любопитен детайл беше, че част от семейство Бекъм също присъстваше на трибуните. Дъщеря им Харпър беше забелязана със сако в цветовете на Испания, а брат ѝ Круз - роден в Мадрид по време на престоя на Дейвид Бекъм в Реал Мадрид - също наблюдаваше двубоя.

Снимка: Getty Images

В един момент телевизионните камери уловиха разговор между Дейвид Бекъм и Тимъти Шаламе, който предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Фенове определиха срещата между футболната легенда и холивудската звезда като "историческа".

Пенелопе Крус и Хавиер Бардем

Сред най-известните фенове на Испания по време на Мондиала са Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. Двамата присъстваха и на по-ранните срещи на "Ла Роха", включително победата над Австрия, където бяха заснети да празнуват успехите на националния тим заедно с други испански знаменитости. Вижте кои тук:

В профилите си в Instagram двамата отбелязаха победата, като препубликуваха видео на танцуващите Smash Talent Kids Africa - благотворителна инициатива от Уганда, която чрез танци, музика и творчески занимания помага на деца в риск, като набира средства за образованието им и за по-добри условия на живот.

Мондиалът в САЩ, Канада и Мексико постепенно се превърна не само във футболен, но и в светски спектакъл. Почти всеки голям мач привлича световни знаменитости - от актьори и музиканти до бизнес лидери и спортни легенди.

Полуфиналът между Франция и Испания не направи изключение. Освен Шаламе, семейство Бекъм и испанските киноикони, през последните дни на трибуните на Световното бяха забелязвани още Брад Пит, Джеф Безос, Росалия, Райън Рейнолдс и редица други известни лица.