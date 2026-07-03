Докато испанският национален отбор уверено се бори за победата на Световното първенство по футбол, камерите не пропуснаха и звездната компания по трибуните. Певицата Росалия, както и актьорската двойка Пенелопе Крус и Хавиер Бардем се превърнаха в едни от най-коментираните зрители по време на двубоя между Испания и Австрия на стадион SoFi в Лос Анджелис.

Тримата бурно аплодираха всеки опасен момент пред австрийската врата, а телевизионните камери неведнъж ги уловиха да празнуват головете на "Ла Фурия Роха". Пенелопе Крус беше облечена с червената фланелка на испанския национален отбор, Росалия избра бял екип на Испания, а Хавиер Бардем заложи на по-небрежна визия със зелена риза и бейзболна шапка.

Мачът завърши с категорична победа за Испания с 3:0 над Австрия. Два гола реализира Микел Оярсабал, а третото попадение бе дело на Педро Поро. Така европейските шампиони си осигуриха място на осминафиналите на Мондиал 2026, където ще се изправят срещу Португалия.

Това, което настъпи след последния съдийски сигнал, развълнува феновете - когато Росалия, Пенелопе Крус и Хавиер Бардем празнуваха заедно успеха на испанския тим. Кратки кадри от емоционалната им реакция бързо се разпространиха в социалните мрежи и се превърнаха в едни от най-гледаните видеа след срещата.

Присъствието на звездите не е никак изненадващо. Крус и Бардем живеят част от годината в района на Лос Анджелис, а Росалия също прекарва все повече време в американския мегаполис покрай професионалните си ангажименти и по-точно обиколката на музикалното ѝ турне за албума "LUX".

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Световното първенство в трите държави домакини - САЩ, Канада и Мексико, постепенно се превръща не само в най-голямото футболно събитие на годината, но и в истински магнит за знаменитости. По трибуните вече бяха забелязани Брад Пит и Едуард Нортън, Райън Рейнолдс, Том Круз, Дейвид и Виктория Бекъм, Парис Хилтън, Джесика Алба, София Вергара, Оуен Уилсън, Джей-Зи, Травис Скот, Сабрина Карпентър и Кит Харингтън.

Няма как да пропуснем да споменем и церемониите по откриването, които събраха изпълнители като Шакира, Кейти Пери, Лиса от BLACKPINK, Тайла и Анита на сцените на различните стадиони.